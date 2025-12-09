Сирия отмечает первую годовщину свержения режима Асада

В понедельник в Дамаске проходят мероприятия, посвященные годовщине свержения Башара Асада 8 декабря прошлого года. Центральные площади и магистрали сирийской столицы, включая район Мезза и площадь Омейядов, были задействованы для военных парадов, организованных министерством обороны.

Такие же мероприятия проходят в Хаме, Хомсе и Дейр-эз-Зоре, где демонстрируется вооружение, использованное в операциях периода захвата столицы.

По данным официального информационного агентства САНА, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа отметил это событие, совершив утреннюю молитву в мечети Омейядов в Дамаске. Он был одет в военную форму, похожую на ту, которую носил во время повстанческой кампании.

Syria’s Al-Sharaa marks first year since Assad’s fall, vows nationwide reconstruction



Speaking in military uniform at Damascus’s Umayyad Mosque, he said Syria is entering a new phase of rebuilding «worthy of its present and its past» https://t.co/SZI8u5dTPO pic.twitter.com/h5sANkpG3o — Anadolu English (@anadoluagency) December 8, 2025

В своем выступлении он заявил о намерении сохранить динамику переходного периода и восстановить государственные институты.

— Никто не встанет у нас на пути, какими бы большими и могущественными они ни были, — отметил он. — С севера до юга и с востока до запада мы восстановим сильную Сирию.

Syrian President Ahmed al-Sharaa, dressed in military uniform, attends an army parade in Damascus’s Mezzeh district marking the anniversary of Bashar al-Assad’s fall.#Syria pic.twitter.com/tFaLAzgZp4 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 8, 2025

Помимо военного парада, в столице открылась выставка сирийских почтовых марок, выпущенных к годовщине, а в провинциях проходят локальные памятные мероприятия.

لقطات من حضور الرئيس أحمد الشرع العرضَ العسكري الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، برفقة عدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين والمسؤولين.#أحمد_الشرع#وزارة_الدفاع_السورية #لنكمل_الحكاية pic.twitter.com/WyiZNCEcmC — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 8, 2025

Курдская автономная администрация на северо-востоке страны запретила массовые собрания, ссылаясь на угрозы безопасности, но направила поздравление сирийским гражданам.

Фото: агентство SANA

Тем временем международные структуры фиксируют сохраняющуюся фрагментацию страны. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переходный процесс «требует консолидации мира и предотвращения циклов возмездия».

Независимая комиссия ООН подчеркнула хрупкость ситуации. УВКБ ООН сообщило, что около 1,2 млн беженцев и 1,9 млн внутренне перемещенных лиц вернулись домой за год, хотя дефицит финансирования может ограничить дальнейшие темпы.

Год после падения Асада: что произошло?

Основные этапы переходного периода за минувший год:

Декабрь 2024 года ознаменовался бегством Башара Асада в Россию и завершением 54-летнего правления семьи Асадов — представителей алавитского меньшинства Сирии;

Январь 2025 года: назначение Ахмеда аш-Шаараа переходным президентом, отмена конституции, роспуск структур госбезопасности;

Февраль: приостановка основных санкций ЕС, проведение Конференции национального диалога в Дамаске;

Март: начало работы над конституционной декларацией, согласие СДС на интеграцию в государственные структуры;

Апрель: возвращение Сирии на площадки МВФ и Всемирного банка, снятие большинства санкций Великобританией;

Май: погашение задолженности перед Всемирным банком, открытие доступа к финансированию развития, ослабление санкций США и ЕС;

Июнь: политическая поддержка переходного периода со стороны ЕС;

Июль–август: локальная нестабильность в ас-Сувейде, израильские удары, последующая деэскалация;

Сентябрь–октябрь: выступление аш-Шараа на Генассамблее ООН, проведение первых послевоенных парламентских выборов;

Ноябрь–декабрь: визит аш-Шараа в США, частичное снятие санкций, визит делегации СБ ООН в Дамаск.

Что будет дальше?

На прошедшем в минувшие выходные форуме в Катаре аш-Шараа заявил, что «Сирия сегодня переживает лучшие времена», несмотря на вспышки насилия, и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Он пообещал, что переходный период под его руководством продлится еще четыре года и потребует создания институтов, принятия законов и новой конституции, которая будет вынесена на всенародное голосование, после чего в стране пройдут выборы.

Аш-Шараа обладает широкими полномочиями в соответствии с временной конституцией, утвержденной в марте. В октябре власти организовали непрямое голосование для формирования парламента, но Шараа еще не избрал треть из 210 членов, предусмотренных конституцией.

Глава Сирии подчеркивает, что задачей ближайшего этапа станет фиксация достигнутой стабильности и восстановление базовых функций государства.

