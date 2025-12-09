РУ
    Сирия отмечает первую годовщину свержения режима Асада

    Страна подошла к первому рубежу переходного периода, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: агентство SANA

    В понедельник в Дамаске проходят мероприятия, посвященные годовщине свержения Башара Асада 8 декабря прошлого года. Центральные площади и магистрали сирийской столицы, включая район Мезза и площадь Омейядов, были задействованы для военных парадов, организованных министерством обороны.

    Такие же мероприятия проходят в Хаме, Хомсе и Дейр-эз-Зоре, где демонстрируется вооружение, использованное в операциях периода захвата столицы.

    По данным официального информационного агентства САНА, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа отметил это событие, совершив утреннюю молитву в мечети Омейядов в Дамаске. Он был одет в военную форму, похожую на ту, которую носил во время повстанческой кампании.

    В своем выступлении он заявил о намерении сохранить динамику переходного периода и восстановить государственные институты.

    — Никто не встанет у нас на пути, какими бы большими и могущественными они ни были, — отметил он. — С севера до юга и с востока до запада мы восстановим сильную Сирию.

    Помимо военного парада, в столице открылась выставка сирийских почтовых марок, выпущенных к годовщине, а в провинциях проходят локальные памятные мероприятия.

    Курдская автономная администрация на северо-востоке страны запретила массовые собрания, ссылаясь на угрозы безопасности, но направила поздравление сирийским гражданам.

    д
    Фото: агентство SANA

    Тем временем международные структуры фиксируют сохраняющуюся фрагментацию страны. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переходный процесс «требует консолидации мира и предотвращения циклов возмездия».

    Независимая комиссия ООН подчеркнула хрупкость ситуации. УВКБ ООН сообщило, что около 1,2 млн беженцев и 1,9 млн внутренне перемещенных лиц вернулись домой за год, хотя дефицит финансирования может ограничить дальнейшие темпы.

    Год после падения Асада: что произошло?

    Основные этапы переходного периода за минувший год:

    Декабрь 2024 года ознаменовался бегством Башара Асада в Россию и завершением 54-летнего правления семьи Асадов — представителей алавитского меньшинства Сирии;

    Январь 2025 года: назначение Ахмеда аш-Шаараа переходным президентом, отмена конституции, роспуск структур госбезопасности;

    Февраль: приостановка основных санкций ЕС, проведение Конференции национального диалога в Дамаске;

    Март: начало работы над конституционной декларацией, согласие СДС на интеграцию в государственные структуры;

    Апрель: возвращение Сирии на площадки МВФ и Всемирного банка, снятие большинства санкций Великобританией;

    Май: погашение задолженности перед Всемирным банком, открытие доступа к финансированию развития, ослабление санкций США и ЕС;

    Июнь: политическая поддержка переходного периода со стороны ЕС;

    Июль–август: локальная нестабильность в ас-Сувейде, израильские удары, последующая деэскалация;

    Сентябрь–октябрь: выступление аш-Шараа на Генассамблее ООН, проведение первых послевоенных парламентских выборов;

    Ноябрь–декабрь: визит аш-Шараа в США, частичное снятие санкций, визит делегации СБ ООН в Дамаск.

    Что будет дальше?

    На прошедшем в минувшие выходные форуме в Катаре аш-Шараа заявил, что «Сирия сегодня переживает лучшие времена», несмотря на вспышки насилия, и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.

    Он пообещал, что переходный период под его руководством продлится еще четыре года и потребует создания институтов, принятия законов и новой конституции, которая будет вынесена на всенародное голосование, после чего в стране пройдут выборы.

    Аш-Шараа обладает широкими полномочиями в соответствии с временной конституцией, утвержденной в марте. В октябре власти организовали непрямое голосование для формирования парламента, но Шараа еще не избрал треть из 210 членов, предусмотренных конституцией.

    Глава Сирии подчеркивает, что задачей ближайшего этапа станет фиксация достигнутой стабильности и восстановление базовых функций государства.

    Читайте также: Сирия возвращается в игру: как снятие санкций может изменить страну.

