    02:48, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Время национального единства настало в Сирии — Фидан

    Турция призывает курдские формирования в Сирии к интеграции и заявляет, что дальнейшая эскалация выгодна лишь силам, стремящимся к разделу страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu ajansı

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя последние события в сирийском Алеппо, заявил, что происходящее подтверждает предупреждения Анкары, звучавшие в течение последнего года.

    По его словам, если бы организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и ее ответвления в Сирии «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие под названием «Сирийские демократические силы» (СДС), отказалась от тактики затягивания времени и начала процесс интеграции в сирийское государство, нынешних событий удалось бы избежать.

    Фидан подчеркнул, что стремление РПК/YPG любой ценой сохранить контроль над территориями и продвигать собственные интересы не приносит пользы ни Сирии, ни региону в целом. Он отметил, что сирийское правительство в значительной степени восстановило свои силы, укрепило потенциал борьбы с терроризмом и начало оказывать населению базовые государственные услуги.

    — Сейчас в Сирии настало время национального единства. СДС должна выполнить свою ответственность, — заявил глава турецкого МИД.

    Вместо этого структура, по его утверждениям, действует в координации с Израилем и становится инструментом политики «разделяй и властвуй», проводимой в регионе.

    Ранее мы писали о том, что резкое обострение вооруженного противостояния в сирийском Алеппо вновь поставило под угрозу хрупкий политический процесс между Дамаском и курдскими структурами.

