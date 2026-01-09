В сирийском Алеппо обострились вооруженные столкновения

Во вторник и среду в северных районах Алеппо произошли ожесточенные столкновения между подразделениями сирийской армии и курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), которые возобновились после непродолжительной паузы, последовавшей за прекращением огня, объявленным в конце декабря 2025 года.

По данным медицинских служб города, в результате боев во вторник погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, более двух десятков человек получили ранения. По данным источников в структурах безопасности, на которые ссылается Reuters, погибли по меньшей мере два бойца на стороне правительственных сил.

После относительного затишья в ночные часы обстрелы возобновились и усилились днем в среду. К вечеру интенсивность боевых действий снизилась, однако ситуация в городе остается напряженной.

Что происходит сейчас

В результате эскалации закрыты аэропорт Алеппо и автотрасса, ведущая в сторону Турции, приостановлена работа промышленных предприятий и фактически парализовано движение в центральных районах города. По меньшей мере три крупные больницы прекратили свою работу, временно отменены занятия в школах и университетах.

Дамаск заявил, что его силы отвечают на ракетные обстрелы, атаки беспилотников и минометный огонь со стороны районов, контролируемых курдскими формированиями. В СДС, в свою очередь, возложили на сирийские власти полную ответственность за эскалацию, заявив, что действия армии угрожают жизни тысяч мирных жителей и подрывают стабильность в Алеппо.

Сирийское военное командование объявило в среду, что позиции СДС в районах Ашрафия и Шейх-Максуд рассматриваются как законные военные цели. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в Дамаске не исключают проведения более масштабной военной операции в городе.

Footage shows Syrian forces firing on Kurdish neighborhoods of Aleppo on Wednesday. A Kurdish official told Rudaw that at least 300 houses have been destroyed over the past two days as a result of ongoing attacks by state forces. pic.twitter.com/BsroQlfFXQ — Rudaw English (@RudawEnglish) January 7, 2026

Напомним, Ашрафия и Шейх-Максуд являются крупнейшими районами Алеппо с компактным курдским населением, которые находятся вне основной зоны контроля СДС (то есть вне северо-восточной Сирии). Оба района имеют особый статус — неофициально там поддерживается локальное самоуправление.

В четверг власти Сирии объявили о введении в Алеппо комендантского часа с 13.30 час. по местному времени.

The Operations Command of the Syrian Arab Army announced Thursday that it will launch concentrated operations against SDF organization positions in the neighborhoods of Sheikh Maqsoud, Ashrafieh, and Bani Zeid after 1:30 PM. pic.twitter.com/XgZEqhtJjW — SANA English (@SANAEnOfficial) January 8, 2026

Исход беженцев

В связи с боевыми действиями в Алеппо началось масштабное перемещение жителей из зоны столкновений.

По оценкам местных социальных служб, которые приводит AlJazeera более 45 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, большинство из которых направились на северо-запад, в сторону анклава Африн.

Residents of Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods in Aleppo leave their homes after SDF Organization’s Escalation#Aleppo #SDF #SANA pic.twitter.com/tVh18qLIUO — SANA English (@SANAEnOfficial) January 7, 2026

Власти открыли гуманитарные коридоры, для эвакуации граждан использовались городские автобусы. Органы гражданской обороны заявили, что жителей вывозят в безопасные районы и пункты временного размещения.

Переговоры в тупике

Нынешние столкновения стали самым серьезным обострением на фоне зашедших в тупик переговоров о реализации соглашения от 10 марта, предусматривающего интеграцию гражданских и военных структур СДС в государственные институты Сирии до конца 2025 года. Стороны обвиняют друг друга в затягивании процесса и недобросовестном выполнении договоренностей.

Minister of Information Hamza al-Mustafa affirmed that the security measures taken by the Syrian state in the Ashrafieh and Sheikh Maqsoud neighborhoods of Aleppo came in response to the serious escalation by the SDF organization.#Syria#SANA pic.twitter.com/EZc6uTvxQY — SANA English (@SANAEnOfficial) January 8, 2026

Ситуация осложняется риском дальнейшей региональной эскалации. Отсутствие прогресса в вопросе интеграции курдских сил в сирийскую армию, по оценкам аналитиков, сохраняет угрозу новых вспышек насилия и может вовлечь в конфликт Турцию, которая ранее заявляла о готовности к силовым действиям против курдских формирований. Анкара считает их террористическими, и настаивает на том, что СДС связаны с «Рабочей партией Курдистана».

Напомним, соглашение между Дамаском и курдскими Сирийскими демократическими силами было достигнуто в марте 2025 года и предусматривало поэтапную интеграцию гражданских и военных структур СДС в государственные институты Сирии до конца 2025 года.

Несмотря на неоднократные раунды переговоров, реализация соглашения продвигалась ограниченно. Стороны обвиняли друг друга в затягивании процесса и нарушении договоренностей, а ключевыми камнями преткновения оставались механизмы военной интеграции, распределение полномочий в районах с курдским большинством, а также внешние факторы, включая обеспокоенность Турции и сохраняющееся военное присутствие США на севере Сирии.

Международная реакция

Тем временем Соединенные Штаты, как сообщает Reuters, продолжают выступать посредником в попытках деэскалации. В четверг Госдепартамент заявил, что «США внимательно следят за напряженностью в Алеппо».

Международные организации, включая ООН, призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, защитить мирное население и вернуться к политическим переговорам.

В среду пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь организации обеспокоен сообщениями о гибели и ранениях мирных жителей после возобновления боевых действий.

— Организация Объединенных Наций вновь заявляет, что все стороны несут четкое обязательство в соответствии с международным гуманитарным правом защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, — сказал Дюжаррик.

Он также призвал всех участников «немедленно снизить напряженность, проявить максимальную сдержанность и принять все меры для предотвращения дальнейшего вреда гражданскому населению».

