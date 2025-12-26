РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сирия вводит в обращение новую валюту

    Председатель Центрального банка Сирии Абдулкадир аль-Хасрия объявил о выпуске новой сирийской валюты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Сирия вводит в обращение новую валюту
    Фото: aa.com.tr

    В своем сообщении в социальной сети глава Центрального банка Сирии Хасрия сообщил о публикации указа о введении новой валюты в обращение.

    Хасрия отметил, что новая валюта является важным национальным событием, отражающим начало нового экономического и валютного периода.

    — Новая сирийская валюта символизирует нашу финансовую независимость после освобождения и знаменует собой начало нового этапа, построенного при сотрудничестве всех под руководством Центрального банка Сирии. Это будет национальным достижением, добавившимся к тому, что было достигнуто после освобождения, и твердым шагом на пути к стабильности и экономическому восстановлению, — отметил председатель Центрального банка Сирии.

    По его словам, подробности о новой валюте будут озвучены на заседании, которое состоится 28 декабря.

    Напомним, 8 декабря в Дамаске прошли мероприятия, посвященные годовщине свержения режима Башара Асада. 24 апреля 2025 года Россия отклонила просьбу нового правительства в Дамаске выдать ему Башара Асада, бежавшего в РФ.

    Теги:
    Валюта Ближний Восток Сирия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
