Входную группу «Атакента» в Алматы оградили: что там планируется

В социальных сетях жители обратили внимание на установленные ограждения и появление спецтехники у главной арки объекта.

В управлении развития общественных пространств города пояснили, что на участке начались подготовительные работы в рамках преобразования улицы Тимирязева от Жандосова до Байтурсынова по принципу «от фасада до фасада».

Работы уже ведутся на отрезке от Жандосова до Розыбакиева, а также в зоне входной группы КЦДС «Атакент». В связи с этим часть территории временно закрыта, для пешеходов организован обход.

Проект предусматривает комплексное благоустройство территории: обновление покрытия, модернизацию освещения, озеленение и установку малых архитектурных форм.

Отметим, что летом 2025 года, планировалось начать обновление территории «Атакента». Была подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Однако позже стало известно, что по предписанию городской прокуратуры итоги государственных закупок были аннулированы.

Также сообщалось, что из-за изменений в планах финансирования реализация проекта реконструкции территории «Атакент» в 2026 году не предусмотрена.

Напомним, территория делового центра площадью 27,1 гектара относится к государственному земельному фонду. Информация о планируемой реконструкции комплекса появилась еще весной 2024 года.

Позже сообщалось, что стоимость проекта может составить около 11,7 млрд тенге.