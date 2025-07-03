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    19:42, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы представили план поэтапной реконструкции комплекса «Атакент»

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с проектом реконструкции Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы представили план поэтапной реконструкции комплекса «Атакент»
    Фото: акимат Алматы

    План комплексной модернизации направлен на повышение деловой привлекательности объекта и создание комфортной общественной среды. Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории, озеленению и внедрению современных урбанистических решений.

    – Фонтанные комплексы «Атакента» должны стать ядром проекта, как самые лучшие в городе, – отметил Дархан Сатыбалды.

    Он подчеркнул важность соблюдения сроков и качества работ.

    В Алматы представили план поэтапной реконструкции комплекса «Атакент»
    Фото: акимат Алматы

    Реконструкция будет реализована поэтапно, начиная с июля 2025 года. В планах благоустройство 74 тысячи квадратных метров проездов и тротуаров, 170 тысяч квадратных метров зеленых зон, установка наружного освещения, детских и спортивных площадок, уличной мебели, модульных туалетов и системы автоматического полива.

    Аким города также обратил внимание на необходимость разнообразия в подборе деревьев и предложил рассмотреть использование лиственных пород с учетом климатических условий Алматы.

    В Алматы представили план поэтапной реконструкции комплекса «Атакент»
    Фото: акимат Алматы

    Ранее сообщалось, что территорию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» планируют реконструировать. Стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге. Работы предполагалось начать в мае этого года.

    Также сообщалось, что земельный участок на территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» изымут для строительства выставочного зала.

    Теги:
    Регионы Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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