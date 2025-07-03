В Алматы представили план поэтапной реконструкции комплекса «Атакент»

План комплексной модернизации направлен на повышение деловой привлекательности объекта и создание комфортной общественной среды. Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории, озеленению и внедрению современных урбанистических решений.

– Фонтанные комплексы «Атакента» должны стать ядром проекта, как самые лучшие в городе, – отметил Дархан Сатыбалды.

Он подчеркнул важность соблюдения сроков и качества работ.

Фото: акимат Алматы

Реконструкция будет реализована поэтапно, начиная с июля 2025 года. В планах благоустройство 74 тысячи квадратных метров проездов и тротуаров, 170 тысяч квадратных метров зеленых зон, установка наружного освещения, детских и спортивных площадок, уличной мебели, модульных туалетов и системы автоматического полива.

Аким города также обратил внимание на необходимость разнообразия в подборе деревьев и предложил рассмотреть использование лиственных пород с учетом климатических условий Алматы.

Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось, что территорию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» планируют реконструировать. Стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге. Работы предполагалось начать в мае этого года.

Также сообщалось, что земельный участок на территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» изымут для строительства выставочного зала.