Участок у «Атакента» в Алматы изымут для госнужд
Земельный участок на территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» изымут для строительства выставочного зала, передает корреспондент агентства Kazinform.
Опубликовано постановление акимата города о начале процедуры принудительного отчуждения земельного участка и иного недвижимого имущества.
— Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у товарищества с ограниченной ответственностью «Atakent Asia Development» площадью 1,4617 га, расположенного по адресу: Бостандыкский район, улица Тимирязева, 42/23, для строительства выставочного зала, — говорится в документе.
Принудительное отчуждение планируется завершить до 31 декабря 2027 года.
По завершении процедуры принудительного отчуждения участок передадут на баланс коммунального государственного учреждения «Управление культуры города Алматы».
Ранее сообщалось, что территорию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» планируют реконструировать. Стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге. Работы предполагалось начать в мае этого года.