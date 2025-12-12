Реконструкция «Атакента» в Алматы приостановлена: что произошло

По данным управления развития общественных пространств, была подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Однако, по предписанию городской прокуратуры, итоги государственных закупок по проекту были аннулированы.

— Поскольку победитель государственных закупок не был определен, строительно-монтажные работы не начались. В связи с изменениями, внесенными в план финансирования, реализация проекта по перепланировке территории «Атакент» на 2026 год не предусмотрена, — говорится в официальном ответе.

Также в управлении уточнили, что территория делового центра «Атакент» площадью 27,1 гектара относится к Государственному земельному фонду.

Прокуратура Алматы дала пояснения по ситуации. По словам первого заместителя городского прокурора Нурсултана Ракишева, анализ конкурса, объявленного для реализации проекта реконструкции, выявил нарушения законодательства о государственных закупках.

— Прокуратура внесла представление в уполномоченный государственный орган о необходимости устранения выявленных нарушений, и по итогам его рассмотрения заказчик отменил конкурс, — сообщил он.

Кроме того, Нурсултан Ракишев отметил, что законность действий заказчика рассматривается в апелляционном порядке в Алматинском городском суде.

— Правовая оценка указанным обстоятельствам будет дана судом путем вынесения соответствующего судебного акта, — подчеркнул первый заместитель прокурора.

Отметим, информация о том, что территорию выставочного комплекса «Атакент» реконструируют, появилась еще в прошлом году. Тогда предыдущий аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о разработке проектно-сметной документации.

Также сообщалось, что территорию «Атакента» планируют реконструировать за 11,7 млрд тенге.

Летом этого года объект посетил нынешний аким Дархан Сатыбалды. По информации акимата, реконструкция должна была проходить поэтапно, начиная с июля 2025 года.