Верхняя часть Алматы под мораторием: где запретили строить

Недавно Глава государства в ходе встречи с акимом мегаполиса Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города.

По информации управления городского планирования и урбанистики, запрет распространяется на территорию южнее Талгарского тракта, Восточной объездной автодороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.

Как пояснили в ведомстве, чрезмерная застройка этих районов уже сейчас приводит к ряду системных проблем, в том числе:

дефициту образовательных и медицинских учреждений;

отсутствию централизованных систем водоснабжения и канализации;

перегрузке инженерных сетей, контролируемых частными монополистами;

перенаполненной улично-дорожной сети;

регулярным подтоплениям из-за нехватки арычной системы.

— Застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством. На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов, — отметил глава управления Алмас Жанбыршы.

Также сообщается, что в горной местности находятся 1,5 тысячи участков (более 2 000 га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий.

В ближайшее время в Генеральный план развития города до 2040 года будут внесены изменения. Основная цель — увеличение доли зеленых зон и сбалансированное развитие предгорных территорий.

В июне 2022 года в городе введен запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов.

