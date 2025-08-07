РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:26, 07 Август 2025 | GMT +5

    Верхняя часть Алматы под мораторием: где запретили строить

    В акимате Алматы разъяснили, какие ограничения вводятся на застройку в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinfrom

    Недавно Глава государства в ходе встречи с акимом мегаполиса Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города.

    По информации управления городского планирования и урбанистики, запрет распространяется на территорию южнее Талгарского тракта, Восточной объездной автодороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.

    Как пояснили в ведомстве, чрезмерная застройка этих районов уже сейчас приводит к ряду системных проблем, в том числе:

    • дефициту образовательных и медицинских учреждений;
    • отсутствию централизованных систем водоснабжения и канализации;
    • перегрузке инженерных сетей, контролируемых частными монополистами;
    • перенаполненной улично-дорожной сети;
    • регулярным подтоплениям из-за нехватки арычной системы.

    — Застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством. На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов, — отметил глава управления Алмас Жанбыршы.

    Также сообщается, что в горной местности находятся 1,5 тысячи участков (более 2 000 га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий.

    В ближайшее время в Генеральный план развития города до 2040 года будут внесены изменения. Основная цель — увеличение доли зеленых зон и сбалансированное развитие предгорных территорий.

    В июне 2022 года в городе введен запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов.

    Какие опасные склоны Алматы будут укрпелены в этом году, читайте по ссылке

    Теги:
    Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
