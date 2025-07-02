Опасные склоны Алматы укрепят в этом году — названы приоритетные участки

По данным руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Ерика Жумабая, в черте города выявлены участки с риском оползней. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на ряде из них начаты инженерные работы, разработаны технические решения и ведется постоянный мониторинг.

По данным рабочей комиссии, в 2024 году в Алматы было выявлено 28 оползнеопасных участков. На 14 из них уже завершены укрепительные работы за счет средств районных акиматов. По пяти объектам проводится процедура выкупа земель. Еще на четырех по требованию управления градостроительного контроля собственники проводят работы по усилению склонов.

На 2025 год утвержден план ликвидации чрезвычайных ситуаций на 9 наиболее рисковых участках. По каждому из них получено экспертное заключение Института географии и водной безопасности.

Среди приоритетных объектов:

склон у катка «Медеу», автодорога на Шымбулак и Кенсай-2 в Медеуском районе;

дорога на Алма-Арасан в Бостандыкском районе;

улица Усикова и садоводческое общество «Акжартау» в Наурызбайском районе;

русло реки у кладбища в микрорайоне Кемел и улица Хожамьярова в Жетысуском районе.

В рамках инженерной защиты будут построены подпорные стены, монтаж троссово-сетчатых конструкций, обустроены водоотводные каналы и укреплены русла рек.

Аким Алматы поручил завершить разработку проектно-сметной документации и приступить к реализации мер, особенно на участках, прилегающих к жилым массивам и транспортной инфраструктуре.

— Каждый участок с потенциальной оползневой опасностью должен находиться на личном контроле районных акимов. Это не просто вопрос благоустройства, это вопрос безопасности жителей, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

По итогам совещания даны поручения по усилению мониторинга, ускорению проектных процедур и координации с экстренными службами.

Ранее Сенат Парламента Казахстана в первом чтении одобрил законопроект, направленный на охрану особо охраняемых природных территорий и усиление государственной поддержки предпринимательства.

Напомним, в июне 2022 года был введен запрет на строительство на горных склонах крутизной более 15 градусов. Данная норма вошла в новые правила застройки территории города, утвержденные в конце прошлого года маслихатом.