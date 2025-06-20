Охраняемые земли в РК смогут изымать для защиты от селей и оползней
Сенат Парламента РК в первом чтении одобрил законопроект, направленный на охрану особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и усиление государственной поддержки предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нормами документа вносятся изменения и дополнения в пять кодексов и девять законов. Они будут вступать в силу поэтапно — с 2025 по 2027 годы.
Законопроект направлен на сохранение экосистем, обеспечение безопасности населения и развитие инфраструктуры и бизнеса. По мнению сенаторов, он поможет найти баланс между защитой природы и хозяйственным развитием.
В исключительных случаях государство сможет изымать земли особо охраняемых природных территорий для строительства инженерных защитных сооружений — от селевых потоков, оползней и других угроз — при строгом соблюдении экологических требований.
Закон уточняет процедуры проектирования, эксплуатации и экологического мониторинга объектов, находящихся на особо охраняемых территориях.
Документ также вводит механизм государственных гарантий по обязательствам субъектов предпринимательства.
Кроме того, он определяет порядок отбора получателей гарантий, устанавливает требования к контролю за их использованием и оценке эффективности господдержки.
Ранее сообщалось, что Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции.