Охраняемые земли в РК смогут изымать для защиты от селей и оползней

Нормами документа вносятся изменения и дополнения в пять кодексов и девять законов. Они будут вступать в силу поэтапно — с 2025 по 2027 годы.

Законопроект направлен на сохранение экосистем, обеспечение безопасности населения и развитие инфраструктуры и бизнеса. По мнению сенаторов, он поможет найти баланс между защитой природы и хозяйственным развитием.

В исключительных случаях государство сможет изымать земли особо охраняемых природных территорий для строительства инженерных защитных сооружений — от селевых потоков, оползней и других угроз — при строгом соблюдении экологических требований.

Закон уточняет процедуры проектирования, эксплуатации и экологического мониторинга объектов, находящихся на особо охраняемых территориях.

Документ также вводит механизм государственных гарантий по обязательствам субъектов предпринимательства.

Кроме того, он определяет порядок отбора получателей гарантий, устанавливает требования к контролю за их использованием и оценке эффективности господдержки.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции.