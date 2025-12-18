Венесуэла продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде

— Торговля будет продолжаться — наша нефть и все наши природные богатства, которые по конституции и наследию Боливара принадлежат — единственному законному владельцу — суверенному народу Венесуэлы, — заявил Николас Мадуро на испанском языке.

Мадуро заявил, что «намерением» Трампа является смена режима в Венесуэле.

Комментарии Мадуро прозвучали после того, как Трамп объявил во вторник о так называемой «блокаде» нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые заходят в Венесуэлу или покидают её, что усилило давление США на режим Мадуро.

— Президент Соединенных Штатов намерен совершенно иррациональным образом ввести так называемую военно-морскую блокаду Венесуэлы с целью кражи богатств, принадлежащих нашей родине, — говорится в заявлении правительства Венесуэлы.

Власти Венесуэлы заявили, что его посол в ООН будет «продолжать осуждать это серьёзное нарушение международного права в отношении Венесуэлы» и призвало «народы мира осудить» заявление Трампа.

В настоящее время в Карибском море находятся 11 военных кораблей США — больше, чем когда-либо за последние десятилетия. Но даже при усиленном военном присутствии этого, скорее всего, будет недостаточно для введения блокады в традиционном понимании, которое предполагает полное блокирование береговой линии страны и фактически является объявлением войны.

Заявление Трампа о блокаде может стать причиной захвата других судов, сообщает NBC News.

По данным компании Windward, по меньшей мере семь танкеров с поддельными флагами и находящиеся под санкциями, курсируют у берегов Венесуэлы, что делает их главными целями для захвата.

В настоящее время США ввели санкции в отношении сотен судов. Совсем недавно, в январе 2025 года, США ввели санкции в отношении 183 российских танкеров, а в ноябре 2025 года — в отношении 170 танкеров, задействованных в торговле нефтью с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США объявил, что вводит морскую блокаду Венесуэлы в отношении нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции.