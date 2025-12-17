Трамп вводит морскую блокаду против Венесуэлы: санкции для нефтяных танкеров

— Сегодня я отдаю приказ ввести тотальную и полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы, — говорится в посте Трампа в его соцсети Truth Social.

В посте Трамп обвинил власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро в краже американской собственности, вероятно, имея в виду национализацию нефтяных месторождений почти 20 лет назад. Также президент США заявил о терроризме, наркоторговле, контрабанде людей и убийствах.

— Венесуэла полностью окружена крупнейшей Армадой в истории Южной Америки. Она будет только расти, и потрясение для них будет такое, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли у нас, — заявил Трамп.

Трамп также напомнил, что США объявили Николаса Мадуро и его окружение «иностранной террористической организацией» — это было 24 ноября.

На прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти. Санкции в отношении этого танкера США ввели ещё в 2022 году, заявив, что на нем перевозили контрабандную нефть, доходы от продажи которой шли «Хезболле» и подразделению «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.