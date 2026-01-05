Великобритания и Франция нанесли совместный удар по объекту ИГ в Сирии

Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудар по подземному объекту, предположительно использовавшемуся боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РК организация — прим.ред.) для хранения оружия и взрывчатых веществ в районе к северу от древнего города Пальмира. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, операция была проведена совместно с французской стороной, а целью удара стала сеть подземных тоннелей в гористой местности, где, по результатам разведывательного анализа, располагался склад вооружений ИГ.

В министерстве подчеркнули, что район удара не имел гражданского населения и риск для мирных жителей отсутствовал.

— Самолеты Королевских военно-воздушных сил успешно нанесли удары по объектам ИГ в рамках совместной операции с Францией. Этот объект, вероятно, использовался для хранения оружия и взрывчатки, — говорится в заявлении минобороны Великобритании.

Как уточняется, в операции были задействованы истребители Typhoon FGR4, применившие управляемые авиационные бомбы Paveway IV, а также самолет-заправщик Voyager. Все британские воздушные суда благополучно вернулись на базы, при этом оценка результатов удара продолжается.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, комментируя операцию, заявил, что действия Лондона демонстрируют готовность страны действовать совместно с союзниками для недопущения возрождения террористической активности в регионе.

— Эти действия показывают нашу решимость плечом к плечу с союзниками пресекать любые попытки возрождения ИГ и их опасной идеологии на Ближнем Востоке, — подчеркнул он.

Несмотря на то, что ИГ потерпело территориальное поражение в Сирии в 2019 году, группировка продолжает сохранять присутствие в отдельных районах страны, прежде всего в обширных пустынных зонах.

В конце прошлого месяца власти США сообщали, что в районе Пальмиры вооруженный боевик ИГ совершил нападение на американский персонал, в результате которого погибли двое военнослужащих США и один гражданский.

В ответ американские силы нанесли удары по десяткам объектов ИГ на территории Сирии.