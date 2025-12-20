Это не война, а возмездие: США начали военную операцию в Сирии

Военные США в ночь на субботу, 20 декабря, нанесли удары по объектам террористической группировки ИГ в Сирии. Были атакованы боевики, а также объекты инфраструктуры и склады с оружием группировки, написал в соцсети X глава оборонного ведомства США Пит Хегсет.

Атакованные цели располагались в центральных регионах Сирии, всего было поражено более 70 объектов, пишет агентство AFP со ссылкой на представителя Пентагона. По данным телеканала Al Hadath, ракеты с одной из баз США были выпущены в направлении провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хомс. Удары также совершались при помощи истребителей и ударных вертолетов.

Проведенную операцию в Пентагоне назвали «Удар ястреба» (Hawkeye Strike). Это не единичная операция США в ближневосточной стране в последние месяцы — американские войска проводят такие атаки в координации с временными сирийскими властями, правящими страной после свержения режима Башара Асада.

По словам Хегсета, атака США стала ответом на нападение боевика ИГ на совместный патруль сирийских служб безопасности и американских военных, произошедшее 13 декабря в Пальмире. Тогда, по данным СМИ, были убиты двое военнослужащих армии США, гражданский переводчик — также американец — и двое сирийцев. Кроме того, трое американских военных были ранены. Засаду на патруль организовал боевик-одиночка, он был убит ответным огнем.

— Это не начало войны — это декларация мести… Как мы заявили сразу после жестокого нападения, если вы нападаете на американцев — где бы то ни было в мире — вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно убьют вас, — прокомментировал на этом фоне атаку США на ИГ Хегсет.

Ранее сирийские силы безопасности провели операцию против ИГ после атаки в районе Пальмиры.