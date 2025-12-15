РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:24, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сирийские силы безопасности провели операцию против ИГ после атаки в районе Пальмиры

    После террористического нападения в сирийской пустыне власти страны заявили о проведении скоординированной операции против ячеек ИГ (запрещенная в РК организация — прим.ред.), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: SANA

    Министерство внутренних дел Сирии сообщило о проведении «качественной и решительной» спецоперации в районе Пальмиры после нападения, совершенного накануне боевиком, связанным с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещенная в РК организация — прим.ред).

    Как отмечается в заявлении ведомства, операция была проведена в полной координации с Главным управлением разведки Сирии и силами международной коалиции на основе точных разведданных. В ходе мероприятий задержаны пять подозреваемых, в отношении которых немедленно были начато следствие.

    В МВД подчеркнули, что атаки на государственные институты не останутся без ответа, а также выражена готовность силовиков действовать жестко против всех, кто угрожает безопасности и стабильности страны.

    На фоне инцидента специальный посланник США по Сирии Том Барак заявил, что нападение, в результате которого погибли двое американских военнослужащих и гражданский переводчик, подтверждает сохраняющуюся угрозу со стороны ИГ (запрещенная в РК организация — прим.ред) как для Сирии, так и для международной безопасности. По его словам, стратегия США основана на поддержке сирийских партнеров при ограниченном американском военном присутствии с целью недопущения возрождения террористической группировки.

    В воскресенье министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили вопросы координации в борьбе с терроризмом. Оба дипломата выразили соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих и подчеркнули необходимость усиления совместных усилий в сфере безопасности.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа направил соболезнования президенту США Дональду Трампу, осудив нападение и подтвердив приверженность Дамаска обеспечению стабильности и безопасности в стране и регионе.

    Атака произошла в субботу в районе Пальмиры в провинции Хомс во время совместного сирийско-американского совещания по вопросам безопасности.

    Тем временем Трамп пообещал жесткий ответ после убийства американских солдат в Сирии.

    Теги:
    Сирия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
