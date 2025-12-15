Сирийские силы безопасности провели операцию против ИГ после атаки в районе Пальмиры

Министерство внутренних дел Сирии сообщило о проведении «качественной и решительной» спецоперации в районе Пальмиры после нападения, совершенного накануне боевиком, связанным с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещенная в РК организация — прим.ред).

Как отмечается в заявлении ведомства, операция была проведена в полной координации с Главным управлением разведки Сирии и силами международной коалиции на основе точных разведданных. В ходе мероприятий задержаны пять подозреваемых, в отношении которых немедленно были начато следствие.

В МВД подчеркнули, что атаки на государственные институты не останутся без ответа, а также выражена готовность силовиков действовать жестко против всех, кто угрожает безопасности и стабильности страны.

На фоне инцидента специальный посланник США по Сирии Том Барак заявил, что нападение, в результате которого погибли двое американских военнослужащих и гражданский переводчик, подтверждает сохраняющуюся угрозу со стороны ИГ (запрещенная в РК организация — прим.ред) как для Сирии, так и для международной безопасности. По его словам, стратегия США основана на поддержке сирийских партнеров при ограниченном американском военном присутствии с целью недопущения возрождения террористической группировки.

В воскресенье министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили вопросы координации в борьбе с терроризмом. Оба дипломата выразили соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих и подчеркнули необходимость усиления совместных усилий в сфере безопасности.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа направил соболезнования президенту США Дональду Трампу, осудив нападение и подтвердив приверженность Дамаска обеспечению стабильности и безопасности в стране и регионе.

Атака произошла в субботу в районе Пальмиры в провинции Хомс во время совместного сирийско-американского совещания по вопросам безопасности.

Тем временем Трамп пообещал жесткий ответ после убийства американских солдат в Сирии.