Трамп пообещал жесткий ответ после убийства американских солдат в Сирии

— Мы скорбим о гибели трех американских патриотов в Сирии — двух военнослужащих и одного гражданского переводчика. Мы также молимся за троих раненых солдат, которые, как только что подтверждено, чувствуют себя хорошо. Это была атака ИГИЛ против США и Сирии, совершенная в крайне опасном районе Сирии, который не находится под их полным контролем. Президент Сирии Ахмед аль-Шараа крайне возмущен и потрясен этим нападением. Ответ будет очень жестким, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщает Центральное командование вооруженных сил США, нападение произошло в районе сирийской Пальмиры во время миссии против ИГ. По данным Пентагона, нападавший действовал в одиночку и был ликвидирован.

Раненых американских солдат эвакуировали вертолетами на базу Ат-Танф у границы с Иорданией и Ираком.

Ранее сообщалось, что США исключили президента Сирии из списка террористов.