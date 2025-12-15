РУ
    04:45, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп пообещал жесткий ответ после убийства американских солдат в Сирии

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести жесткий ответный удар после нападения боевика террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, в результате которого погибли американские военнослужащие, передает агентство Kazinform.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansi

    — Мы скорбим о гибели трех американских патриотов в Сирии — двух военнослужащих и одного гражданского переводчика. Мы также молимся за троих раненых солдат, которые, как только что подтверждено, чувствуют себя хорошо. Это была атака ИГИЛ против США и Сирии, совершенная в крайне опасном районе Сирии, который не находится под их полным контролем. Президент Сирии Ахмед аль-Шараа крайне возмущен и потрясен этим нападением. Ответ будет очень жестким, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает Центральное командование вооруженных сил США, нападение произошло в районе сирийской Пальмиры во время миссии против ИГ. По данным Пентагона, нападавший действовал в одиночку и был ликвидирован.

    Раненых американских солдат эвакуировали вертолетами на базу Ат-Танф у границы с Иорданией и Ираком.

    Ранее сообщалось, что США исключили президента Сирии из списка террористов.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
