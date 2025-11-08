США исключили президента Сирии из списка террористов

Принятие Советом Безопасности ООН подготовленной США резолюции «стало мощным политическим сигналом, подтверждающим переход Сирии к новой главе», добавляют в тексте заявления.

- Новое сирийское правительство во главе с президентом аш-Шараа прилагает все усилия для поиска пропавших без вести американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности, а также инклюзивному политическому процессу, возглавляемому и находящемуся в руках сирийцев, — обосновывает принятое решение Госдепартамент.

10 ноября временный президент Сирии планирует совершить свой первый визит в Вашингтон. Как ожидается, на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом он подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ) (запрещенная организация на территории РК — прим.ред.).

Совбез ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

Совет Безопасности ООН 6 ноября снял санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба, которые находились в международных санкционных списках в связи с ИГ и «Аль-Каидой» (запрещенные организации на территории РК — прим.ред.). «За» предложенную США резолюцию о снятии ограничений проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Китай воздержался.

США на протяжении уже нескольких месяцев призывали членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии. В мае Трамп объявил о существенном изменении политики Вашингтона в отношении Дамаска, заявив о снятии введенных американской стороной экономических ограничений.

На следующий день после того, как Совбез ООН снял санкции с президента Сирии и главы МВД страны, обоих исключили и из санкционного списка в Лондоне.

Напомним, в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад был свергнут и покинул Дамаск.

А в конце января 2025 года Ахмед аш-Шараа официально был объявлен президентом Сирии на переходный период.

Ранее мы писали, что президент Сирии впервые с 1967 года принял участие в Генассамблее ООН.