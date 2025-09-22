РУ
    16:01, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент Сирии впервые с 1967 года примет участие в Генассамблее ООН

    Поездка сирийского лидера отмечает символическое восстановление присутствия Дамаска на мировой арене, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: SANA

    Президент Сирии Ахмад аш-Шараа в воскресенье прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает агентство SANA, это первая за почти шесть десятилетий поездка сирийского лидера на заседания Генассамблеи. Последний раз страну представлял президент Нуреддин аль-Атаси в 1967 году — до прихода к власти семьи Асада.

    Аш-Шараа возглавляет крупную официальную делегацию, в которую вошли министры и высокопоставленные чиновники. В рамках визита сирийский лидер уже накануне встретился с соотечественниками в США, подчеркнув важность их роли в «передаче истинного образа Сирийской Арабской Республики» и выразив признательность за усилия в интересах родины.

    — Мы должны восстановить отношения в прямой и конструктивной форме, — заявил он, выразив надежду на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом во время пребывания в Нью-Йорке.

    Символическим жестом стало и поднятие нового сирийского флага над посольством в Вашингтоне министром иностранных дел Асаадом аш-Шайбани. Этот шаг был расценен как возвращение официальных структур Сирии на американскую территорию.

    По сообщениям СМИ, поездка рассматривается как важная веха в процессе международной легитимации нового сирийского руководства.

    Напомним, в декабре 2024 года аш-Шараа возглавил переходное правительство после свержения власти прежнего президента Сирии Башара Асада. Весной 2025 года он встретился в Эр-Рияде с президентом США Дональдом Трампом, что стало первой подобной встречей за четверть века. Тогда Вашингтон объявил о снятии большинства санкций с Сирии и заявил о готовности к нормализации отношений с новым правительством.

    — Президент Трамп сделал большой шаг навстречу Сирии, приняв смелое и историческое решение о снятии санкций. Он признал, что Сирия должна быть безопасной, стабильной и единой, — отметил аш-Шараа в интервью американской телекомпании CBS.

    Он также выразил надежду на проведение новой встречи с американским лидером во время своего пребывания в США.

    В Дамаске подчеркивают, что снятие ограничений открывает доступ к «давно ожидаемым средствам на восстановление и развитие».

    Между тем страна продолжает сталкиваться с внутренними вызовами: летом в провинции ас-Сувейда вспыхнули столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими племенами, а Израиль продолжает наносить удары и проводить военные вторжения на сирийскую территорию. Дамаск обвиняет Тель-Авив в нарушении соглашения о разграничении 1974 года.

    В ближайшие дни аш-Шараа должен выступить с речью на сессии Генассамблеи, где, как ожидается, обозначит ключевые приоритеты Сирии на переходном этапе.

    Напомним, Сирия проведет парламентские выборы 5 октября.

    ООН Сирия Мировые новости США
