Президент Сирии впервые с 1967 года примет участие в Генассамблее ООН

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа в воскресенье прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает агентство SANA, это первая за почти шесть десятилетий поездка сирийского лидера на заседания Генассамблеи. Последний раз страну представлял президент Нуреддин аль-Атаси в 1967 году — до прихода к власти семьи Асада.

Аш-Шараа возглавляет крупную официальную делегацию, в которую вошли министры и высокопоставленные чиновники. В рамках визита сирийский лидер уже накануне встретился с соотечественниками в США, подчеркнув важность их роли в «передаче истинного образа Сирийской Арабской Республики» и выразив признательность за усилия в интересах родины.

— Мы должны восстановить отношения в прямой и конструктивной форме, — заявил он, выразив надежду на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом во время пребывания в Нью-Йорке.

Символическим жестом стало и поднятие нового сирийского флага над посольством в Вашингтоне министром иностранных дел Асаадом аш-Шайбани. Этот шаг был расценен как возвращение официальных структур Сирии на американскую территорию.

في لحظة تاريخية، وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن. pic.twitter.com/PWyUEGSIBK — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) September 19, 2025

По сообщениям СМИ, поездка рассматривается как важная веха в процессе международной легитимации нового сирийского руководства.

Напомним, в декабре 2024 года аш-Шараа возглавил переходное правительство после свержения власти прежнего президента Сирии Башара Асада. Весной 2025 года он встретился в Эр-Рияде с президентом США Дональдом Трампом, что стало первой подобной встречей за четверть века. Тогда Вашингтон объявил о снятии большинства санкций с Сирии и заявил о готовности к нормализации отношений с новым правительством.

— Президент Трамп сделал большой шаг навстречу Сирии, приняв смелое и историческое решение о снятии санкций. Он признал, что Сирия должна быть безопасной, стабильной и единой, — отметил аш-Шараа в интервью американской телекомпании CBS.

Он также выразил надежду на проведение новой встречи с американским лидером во время своего пребывания в США.

В Дамаске подчеркивают, что снятие ограничений открывает доступ к «давно ожидаемым средствам на восстановление и развитие».

Между тем страна продолжает сталкиваться с внутренними вызовами: летом в провинции ас-Сувейда вспыхнули столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими племенами, а Израиль продолжает наносить удары и проводить военные вторжения на сирийскую территорию. Дамаск обвиняет Тель-Авив в нарушении соглашения о разграничении 1974 года.

В ближайшие дни аш-Шараа должен выступить с речью на сессии Генассамблеи, где, как ожидается, обозначит ключевые приоритеты Сирии на переходном этапе.

Напомним, Сирия проведет парламентские выборы 5 октября.