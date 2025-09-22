Сирия проведет парламентские выборы 5 октября

Выборы в Народный совет (парламент) Сирии состоятся 5 октября 2025 года на всей территории страны. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийский Высший комитет по выборам.

Комитет также объявил о продлении до 21 сентября срока подачи апелляций на работу избирательных органов.

Ранее сирийские власти планировали провести выборы с 15 по 20 сентября.

Согласно процедуре, процесс начинается с формирования Высшим комитетом по выборам подкомиссий, которые назначают избирательные органы (прим. коллегии выборщиков), отвечающие за прием заявлений от кандидатов. На основе этих заявлений составляются предварительные списки. До утверждения окончательных списков предусмотрена возможность подачи апелляций на регистрацию кандидатов.

Голосование проводится избирательными органами (коллегиями выборщиков) в форме прямого и тайного голосования, а окончательные результаты закрепляются президентским указом. Треть из 210 депутатов — 70 членов парламента — назначает президент.

По данным агентства SANA, голосование за 210 членов Народного собрания пройдет «во всех избирательных округах», хотя в прошлом месяце избирательная комиссия заявила, что голосование будет отложено в трех провинциях — Сувейда, Хасака и Ракка — из-за нестабильной ситуации и присутствия вооруженных группировок.

Предстоящая кампания станет первой с момента формирования новой администрации во главе с временным президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, который пришел к власти после бегства своего предшественника Башара Асада в декабре 2024 года.

Новый парламент должен сыграть ключевую роль в утверждении законодательства, направленного на реформирование экономики, а также в ратификации соглашений, которые могут изменить внешнеполитические альянсы страны.

В марте этого года Сирия издала конституционную декларацию, определяющую рамки переходного периода под руководством аш-Шараа.

Ранее мы писали, что Сирия перенесла выборы в трех провинциях по соображениям безопасности.