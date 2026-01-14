В Жезказгане произошел пожар в здании театра
На пульт службы 112 в 18:48 поступило сообщение о пожаре в подвале здания театра по улице Сатпаева в Жезказгане, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС области Улытау.
По прибытии первых пожарных расчётов было установлено, что из подвала идёт густой дым.
Незамедлительно звенья газодымозащитной службы приступили к разведке и тушению возгорания.
До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Благодаря слаженным, профессиональным и оперативным действиям огнеборцев возгорание сценического материала было ликвидировано в кратчайшие сроки.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января произошел пожар в цехе по мойке ковров в Астане, а также возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы. 10 января пожар в мебельном цехе ликвидировали в Алматинской области.