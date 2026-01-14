РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:15, 13 Январь 2026 | GMT +5

    В Жезказгане произошел пожар в здании театра

    На пульт службы 112 в 18:48 поступило сообщение о пожаре в подвале здания театра по улице Сатпаева в Жезказгане, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС области Улытау.

    В Жезказгане произошел пожар в здании театра
    Кадр из видео ДЧС

    По прибытии первых пожарных расчётов было установлено, что из подвала идёт густой дым.

    Незамедлительно звенья газодымозащитной службы приступили к разведке и тушению возгорания.

    До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

    Благодаря слаженным, профессиональным и оперативным действиям огнеборцев возгорание сценического материала было ликвидировано в кратчайшие сроки.

    Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Напомним, в ночь с 7 на 8 января произошел пожар в цехе по мойке ковров в Астане, а также возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы. 10 января пожар в мебельном цехе ликвидировали в Алматинской области.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Улытауская область Видео Театр
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
