В Жезказгане произошел пожар в здании театра

По прибытии первых пожарных расчётов было установлено, что из подвала идёт густой дым.

Незамедлительно звенья газодымозащитной службы приступили к разведке и тушению возгорания.

До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Благодаря слаженным, профессиональным и оперативным действиям огнеборцев возгорание сценического материала было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

