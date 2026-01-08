Цех по мойке ковров горел в Астане

По прибытии на место происшествия наблюдалось сильное задымление внутри цеха. Силами подразделений из цеха был эвакуирован один автомобиль, а также вынесены два газовых баллона.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей возгорание оборудования для мойки ковров и деревянных конструкций кровли было полностью ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 250 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, всю ночь тушили возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы, к утру пожар был полность ликвидирован.