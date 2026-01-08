09:35, 08 Январь 2026 | GMT +5
Цех по мойке ковров горел в Астане
Сегодня ночью в районе Сарайшык города Астаны по улице Шарбакты произошел пожар в цехе по мойке ковров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
По прибытии на место происшествия наблюдалось сильное задымление внутри цеха. Силами подразделений из цеха был эвакуирован один автомобиль, а также вынесены два газовых баллона.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей возгорание оборудования для мойки ковров и деревянных конструкций кровли было полностью ликвидировано.
Общая площадь пожара составила 250 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, всю ночь тушили возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы, к утру пожар был полность ликвидирован.