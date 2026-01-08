РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Цех по мойке ковров горел в Астане

    Сегодня ночью в районе Сарайшык города Астаны по улице Шарбакты произошел пожар в цехе по мойке ковров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Цех по мойке ковров горел в Астане
    Кадр из видео

    По прибытии на место происшествия наблюдалось сильное задымление внутри цеха. Силами подразделений из цеха был эвакуирован один автомобиль, а также вынесены два газовых баллона.

    Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей возгорание оборудования для мойки ковров и деревянных конструкций кровли было полностью ликвидировано.

    Общая площадь пожара составила 250 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Напомним, всю ночь тушили возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы, к утру пожар был полность ликвидирован.

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают