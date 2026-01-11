Пожар в мебельном цехе ликвидировали в Алматинской области

Пожарные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. На месте пожара был развернут оперативный штаб, территория оцеплена, электричество обесточено, организовано освещение с использованием световой башни.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января произошел пожар в цехе по мойке ковров в Астане, а также возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы.