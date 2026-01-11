Пожар в мебельном цехе ликвидировали в Алматинской области
На пульт службы 112 поступило сообщение о загорании в мебельном цехе, расположенном в Карасайском районе Алматинской области, в селе Булакты-2, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.
Пожарные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. На месте пожара был развернут оперативный штаб, территория оцеплена, электричество обесточено, организовано освещение с использованием световой башни.
Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января произошел пожар в цехе по мойке ковров в Астане, а также возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы.