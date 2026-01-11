РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:17, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар в мебельном цехе ликвидировали в Алматинской области

    На пульт службы 112 поступило сообщение о загорании в мебельном цехе, расположенном в Карасайском районе Алматинской области, в селе Булакты-2, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Кадр из видео МЧС

    Пожарные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. На месте пожара был развернут оперативный штаб, территория оцеплена, электричество обесточено, организовано освещение с использованием световой башни.

    Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено. Пострадавших нет.

    В ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов. Причина пожара устанавливается.

    Напомним, в ночь с 7 на 8 января произошел пожар в цехе по мойке ковров в Астане, а также возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы.

    МЧС Пожар Видео Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
