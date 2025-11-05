РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Жетысу выпал первый снег: ограничено движение на перевале Алтын-Емель

    В области Жетысу выпали первые осадки в виде снега и объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снег
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на одной из трасс региона.

    По данным синоптиков, снег прошел повсеместно. В Талдыкоргане ночью выпало 3 мм осадков, высота снежного покрова составила около 1 см. В Лепсинске отмечено до 8 мм осадков и 9 см снежного покрова, в Текели и Когалы — около 3 см, в Сарыозеке — 1 см.

    Сообщается, что с 17:00 5 ноября ограничено движение для грузового автотранспорта на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 40–68 (перевал Алтын-Емель).

    Ориентировочное время открытия — 6 ноября в 08:00.

    Согласно штормовому предупреждению, 6 ноября в горных районах области ожидаются гололед, туман, а в районе Алакольских озер — усиление северо-западного ветра до 23–28 м/с.

    Синоптики прогнозируют, что 7–8 ноября в регионе преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до 10–18 градусов мороза, днем повысится до 5–12 тепла.

    Отметим, что первый снег вчера выпал в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области

    Синоптики сообщили, что на большей части территории Казахстана погоду будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут осадки в виде дождя и снега.  

    Теги:
    Область Жетысу Трассы Снег Гололед
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают