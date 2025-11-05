В Жетысу выпал первый снег: ограничено движение на перевале Алтын-Емель

В связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения на одной из трасс региона.

По данным синоптиков, снег прошел повсеместно. В Талдыкоргане ночью выпало 3 мм осадков, высота снежного покрова составила около 1 см. В Лепсинске отмечено до 8 мм осадков и 9 см снежного покрова, в Текели и Когалы — около 3 см, в Сарыозеке — 1 см.

Сообщается, что с 17:00 5 ноября ограничено движение для грузового автотранспорта на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км 40–68 (перевал Алтын-Емель).

Ориентировочное время открытия — 6 ноября в 08:00.

Согласно штормовому предупреждению, 6 ноября в горных районах области ожидаются гололед, туман, а в районе Алакольских озер — усиление северо-западного ветра до 23–28 м/с.

Синоптики прогнозируют, что 7–8 ноября в регионе преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до 10–18 градусов мороза, днем повысится до 5–12 тепла.

Отметим, что первый снег вчера выпал в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.

Синоптики сообщили, что на большей части территории Казахстана погоду будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут осадки в виде дождя и снега.