Первый снег выпал в Туркестанской области

В горных районах Туркестанской области наблюдаются сильные дожди, которые ночью перейдут в снег. В Толебийском районе уже выпал первый снег, и его толщина достигла 15 сантиметров.

— На высокогорной метеостанции Шуылдак, расположенной на высоте 2 тысячи метров, толщина снежного покрова составляет 33 сантиметра, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области Асия Кадырбаева.

По прогнозам синоптиков, в горных районах области продолжатся сильные осадки (дождь, снег), а также туман. Ветер будет западный и северо-западный, с порывами 15-20 метров в секунду на севере, юге и западе, а также в горных районах области.

Днем по области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 3-8 градусов тепла, на севере и в горных районах — 0 градусов.

В Туркестане также ожидается туман, ветер будет порывистым, с теми же показателями — 15-20 м/с. Днем температура воздуха в городе снизится до 3-5 градусов тепла.

Напомним, что первый снег в Казахстане выпал раньше в Алматы, Усть-Каменогорске и Карагандинской области в начале октября, а также в Павлодарской области 11 октября, что вызвало транспортный коллапс. В Кокшетау первый снег выпал 3 ноября.