    09:38, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Снег выпал в Кокшетау

    По данным синоптиков, осадки в виде дождя и снега прогнозируются на ближайшие сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Ночью 3 ноября в Кокшетау выпал долгожданный снег. Однако из-за плюсовой температуры снежный покров постепенно тает. 

    Днем ранее служба 112 предупреждала акмолинцев о том, что 3 ноября в регионе ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный, утром и днем порывы 15-20 м/с, а на 3 — 4 ноября был обещан сильный снегопад 

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Инженер-синоптик 1 категории филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Гульжан Баймуканова отметила, что над областью сохраняется циклон неустойчивого характера. 

    — По области идут осадки, дождь, снег, прогнозируются низовая метель, гололед. На западе и северо-востоке — туман. Температура воздуха ночью была 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем то же самое. На востоке — 4 тепла. По городу Кокшетау — около 0 градусов на день. Осадки дождь и снег прогнозируются на сутки. Ожидается также гололед из-за мокрого снега и перехода температур, днем — низовая метель, — поделилась Гульжан Баймуканова.

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    По словам синоптика, до 7 ноября ночью по области будет наблюдаться снег, днем снег будет на севере, востоке, юге региона, временами достаточно сильный. Ожидаются порывы ветра — 15-20 м/с, ночью — 5-10 градусов мороза, днем 3-8 мороза.

    Ранее сообщалось, что движение ограничили на дорогах в Акмолинской области. В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Акмолинской области. 

