    19:20, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на дорогах в Акмолинской области

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Акмолинской области, передает агентство Kazinform.

    трасса
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — С 19:00 часов 2 ноября 2025 года в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана Жол)» с 180 по 243 км вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч, — сообщили в «КазАвтоЖол».

    Возобновление скоростного режима планируется 3 ноября 2025 года в 09:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

    Ранее сообщалось о перекрытии движения на одной из улиц Алматы.

    Дороги Регионы Непогода Закрытие дорог Акмолинская область
