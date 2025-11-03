Движение ограничили на дорогах в Акмолинской области

— С 19:00 часов 2 ноября 2025 года в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана Жол)» с 180 по 243 км вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч, — сообщили в «КазАвтоЖол».

Возобновление скоростного режима планируется 3 ноября 2025 года в 09:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

