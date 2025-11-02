РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:58, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение перекроют на одной из улиц Алматы

    В Алматы временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе в связи с проведением строительных работ, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Как сообщили в акимате города, движение будет ограничено 2 ноября с 06:00 до 22:00.

    — В городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США, расположенного по адресу: ул. Аль-Фараби, 36/14. Заказчиком проекта выступает КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», подрядная организация — ТОО «ПК Азия Канал Курылыс», — проинформировали в пресс-службе акимата.

    Фото: акимат Алматы

    Ранее сообщалось, что в этом году в Алматы средним ремонтом охватят 321 улицу общей протяженностью 263,6 км. 

