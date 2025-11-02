Движение перекроют на одной из улиц Алматы

Как сообщили в акимате города, движение будет ограничено 2 ноября с 06:00 до 22:00.

— В городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США, расположенного по адресу: ул. Аль-Фараби, 36/14. Заказчиком проекта выступает КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», подрядная организация — ТОО «ПК Азия Канал Курылыс», — проинформировали в пресс-службе акимата.

Ранее сообщалось, что в этом году в Алматы средним ремонтом охватят 321 улицу общей протяженностью 263,6 км.