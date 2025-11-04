РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:17, 04 Ноябрь 2025

    Сильный снег и усиление ветра: прогноз погоды на 4 ноября в Казахстане

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    В Таразе выпал первый снег
    Фото: Алексей Поляков/Kazinform

    — Погоду большей части территории Казахстана обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов, с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на севере, днем в центре страны — сильный снег, на юге, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег). Лишь в западных областях республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололедные явления, — сообщают синоптики.

    На западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, на севере Жамбылской, на севере Алматинской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что 4 ноября в Астане ожидаются осадки, гололед и резкое похолодание.

