    18:05, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Понижение температуры до -10 градусов ожидается в Астане 4 ноября

    Астане ожидаются осадки, гололед и резкое похолодание, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС.

    Понижение температуры до -10 градусов ожидается в Астане 4 ноября
    Фото: freepik.com

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

    По данным «Казгидромета», 3 ноября в столице ожидаются дожди, снег и гололед.

    4 ноября прогнозируются снег, гололед и низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный, местами порывами 15–20 м/с.

    Ночью 4 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до –8…–10 °C.

    Напомним, в Алматы коммунальные службы перевели на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и возможным гололедом.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
