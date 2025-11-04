Понижение температуры до -10 градусов ожидается в Астане 4 ноября

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

По данным «Казгидромета», 3 ноября в столице ожидаются дожди, снег и гололед.

4 ноября прогнозируются снег, гололед и низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный, местами порывами 15–20 м/с.

Ночью 4 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до –8…–10 °C.

Напомним, в Алматы коммунальные службы перевели на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и возможным гололедом.