Первый снег выпал в Шымкенте

Температура воздуха в городе резко понизилась до 0 градусов. Однако снежный покров пока не успел сформироваться. Снег тает в лужах, оставляя следы на крышах домов, машин и деревьях.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября в Шымкенте ожидается переменная облачность, ночью возможны снег и туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, с порывами 9-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11…-13°C, днем — -7…-9°C.

— 6 ноября в Шымкента сохранится переменная облачность, временами снег, низовая метель и гололед. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью составит -5…-7°C, днем — -0…+2°C, — сообщили синоптики.

Сотрудники полиции призвали водителей подготовить свои автомобили, проверить состояние шин, тормозной системы, уровень технических жидкостей и наличие необходимых зимних принадлежностей.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Пассажирам и водителям междугородных маршрутов настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила скоростного режима, дистанции и маневрирования, — отметили в ДП Шымкента.

Кроме того, сотрудники департамента по ЧС напомнили о важности соблюдения правил безопасного использования газового и отопительного оборудования в условиях низких температур.

— В связи с понижением температуры, ДЧС Шымкента призывает жителей строго соблюдать инструкции по эксплуатации газового и отопительного оборудования. Неправильное использование бытового газа или печей часто становится причиной отравлений и пожаров, — добавили в ведомстве.

Отметим, что первый снег сегодня выпал в Алматы и Туркестанской области.

Синоптики сообщили, что на большей части территории Казахстана погоду будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут осадки в виде дождя и снега. Ночью на севере и днем в центре страны ожидаются сильные снегопады, в южных и горных районах юго-востока — дождь и снег. В западных областях Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков.