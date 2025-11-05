Первый снег пошел в Алматы

Это первый снег, который алматинцы увидели в городе в нынешнем сезоне. В горах он появился еще в середине сентября.

Жители города уже делятся кадрами в соцсетях.

Ранее синоптики предупреждали о надвигающихся осадках. По прогнозам, 5 ноября местами ожидаются дождь, снег и гололед, а температура воздуха ночью опустится до −3…−5 градусов.

В акимате города, в связи с ухудшением погодных условий и риском образования гололедицы, призвали водителей по возможности воздержаться от использования личного транспорта, особенно в утренние и вечерние часы, и воспользоваться общественным. При этом количество автобусов и троллейбусов на маршрутах будет увеличено.

— Для оперативной очистки улиц города от снега просим водителей на время уборки снега не парковать автомобили вдоль обочин дорог, — обратились в акимате.

Ранее сообщалось о снегопаде в горах Алматы.

В акимате также заявили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и возможным образованием гололедицы.