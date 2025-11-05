РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Первый снег пошел в Алматы

    В Алматы наступила настоящая осенняя непогода — в нижней части идет дождь, а в верхней уже выпал снег, передает агентство Kazinform.

    Первый снег пошел в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Это первый снег, который алматинцы увидели в городе в нынешнем сезоне. В горах он появился еще в середине сентября.

    Жители города уже делятся кадрами в соцсетях.

    Ранее синоптики предупреждали о надвигающихся осадках. По прогнозам, 5 ноября местами ожидаются дождь, снег и гололед, а температура воздуха ночью опустится до −3…−5 градусов.

    В акимате города, в связи с ухудшением погодных условий и риском образования гололедицы, призвали водителей по возможности воздержаться от использования личного транспорта, особенно в утренние и вечерние часы, и воспользоваться общественным. При этом количество автобусов и троллейбусов на маршрутах будет увеличено.

    — Для оперативной очистки улиц города от снега просим водителей на время уборки снега не парковать автомобили вдоль обочин дорог, — обратились в акимате.

    Ранее сообщалось о снегопаде в горах Алматы. 

    В акимате также заявили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и возможным образованием гололедицы.  

    Теги:
    Снег Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают