В Уральске укрепляют дамбу

В этот час в микрорайоне «Мясокомбинат» в связи с чрезмерным повышением уровня воды в реке Урал (Жайык) сотрудники ДЧС Кызылординского региона, военнослужащие МЧС РК при участии местных жителей проводят работу по укреплению дамбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщалось ранее, более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал. По данным акимата ЗКО, в регионе затопило 3 294 дачных дома.

В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб.

Спасатели, прибывшие в ЗКО из Кызылординской области, уже несколько дней эвакуируют людей из дачных массивов города Уральска. Из Западно-Казахстанской области эвакуировали 13 777 человек, в том числе 5 717 детей.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске при опасной отметке уровня воды в реке 8,5 метров.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии или незакрытии шандор (сбросное сооружение), расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища. Причина беспокойства состоит в том, что воды Чагана не уходят в реку Урал (Жайык), но при этом вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище. В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.