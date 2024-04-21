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    02:05, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    В Уральске укрепляют дамбу

    В Уральске укрепляют дамбу
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В этот час в микрорайоне «Мясокомбинат» в связи с чрезмерным повышением уровня воды в реке Урал (Жайык) сотрудники ДЧС Кызылординского региона, военнослужащие МЧС РК при участии местных жителей проводят работу по укреплению дамбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    Как сообщалось ранее, более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал. По данным акимата ЗКО, в регионе затопило 3 294 дачных дома.

    В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб.

    Спасатели, прибывшие в ЗКО из Кызылординской области, уже несколько дней эвакуируют людей из дачных массивов города Уральска. Из Западно-Казахстанской области эвакуировали 13 777 человек, в том числе 5 717 детей.

    Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске при опасной отметке уровня воды в реке 8,5 метров.

    Аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии или незакрытии шандор (сбросное сооружение), расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища. Причина беспокойства состоит в том, что воды Чагана не уходят в реку Урал (Жайык), но при этом вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище. В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.

     

    Теги:
    Подтопления МЧС ЗКО Река Урал Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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