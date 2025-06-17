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    10:31, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области строят текстильный комбинат полного цикла с участием китайского инвестора

    Китайские инвестиции в Туркестанской области получают все большее развитие, что влияет на рост промышленности в регионе. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жумангарин
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По его словам, в Туркестанской области с участием китайского инвестора строится текстильный комбинат полного цикла – от переработки хлопка до производства готовой продукции.

    – Когда я в первый раз посещал эту компанию, процесс находился лишь в зачатке, а сейчас результат просто фантастический, — подчеркнул С. Жумангарин.

    Министр также отметил, что приток иностранных инвестиций напрямую влияет на развитие экономики в регионах.

    – Без торговли не бывает инвестиций. Торговля позволяет прощупать рынок, а затем перейти к созданию крупных проектов, – отметил Серик Жумангарин.

    Ранее он заявил, что Казахстан планирует довести объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн.

    Кроме того, С. Жумангарин рассказал, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.

    Теги:
    Туркестанская область Китай Регионы Туркестан Строительство Центральная Азия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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