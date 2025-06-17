В Туркестанской области строят текстильный комбинат полного цикла с участием китайского инвестора
Китайские инвестиции в Туркестанской области получают все большее развитие, что влияет на рост промышленности в регионе. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в Туркестанской области с участием китайского инвестора строится текстильный комбинат полного цикла – от переработки хлопка до производства готовой продукции.
– Когда я в первый раз посещал эту компанию, процесс находился лишь в зачатке, а сейчас результат просто фантастический, — подчеркнул С. Жумангарин.
Министр также отметил, что приток иностранных инвестиций напрямую влияет на развитие экономики в регионах.
– Без торговли не бывает инвестиций. Торговля позволяет прощупать рынок, а затем перейти к созданию крупных проектов, – отметил Серик Жумангарин.
Ранее он заявил, что Казахстан планирует довести объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн.
Кроме того, С. Жумангарин рассказал, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.