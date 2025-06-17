В Туркестанской области строят текстильный комбинат полного цикла с участием китайского инвестора

По его словам, в Туркестанской области с участием китайского инвестора строится текстильный комбинат полного цикла – от переработки хлопка до производства готовой продукции.

– Когда я в первый раз посещал эту компанию, процесс находился лишь в зачатке, а сейчас результат просто фантастический, — подчеркнул С. Жумангарин.

Министр также отметил, что приток иностранных инвестиций напрямую влияет на развитие экономики в регионах.

– Без торговли не бывает инвестиций. Торговля позволяет прощупать рынок, а затем перейти к созданию крупных проектов, – отметил Серик Жумангарин.

Ранее он заявил, что Казахстан планирует довести объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн.

Кроме того, С. Жумангарин рассказал, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.