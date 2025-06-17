Казахстан планирует довести объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн
Развитие логистики и сельхозэкспорта выходит на передний план в сотрудничестве между странами Центральной Азии и Китаем. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин в ходе второго заседания Делового совета «Центральная Азия — Китай» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Центральная Азия — ключевой регион развития богарного земледелия в мире. В настоящее время страны региона активно продвигают и диверсифицируют экспорт органической сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. Верблюжье молоко из Казахстана, вишня из Узбекистана, сухофрукты из Таджикистана, мед из Кыргызстана, хлопок из Туркменистана все чаще поступают на китайский рынок и получают высокую оценку потребителей, — отметил С. Жумангарин.
Важным направлением он также назвал развитие транспортной инфраструктуры и международных коридоров. Уже сегодня более 80% наземных перевозок из Китая в Европу проходят через Казахстан.
— Мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь». Данный мегапроект совместно со Средним коридором открывают дополнительные возможности для раскрытия потенциала коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад», — подчеркнул С. Жумангарин.
По итогам 2024 года объем перевозок по Среднему коридору вырос на более чем 60% и достиг 4,5 млн тонн.
— К 2030 году планируем увеличить показатели объемов грузоперевозок до 10 млн тонн в год, — добавил вице-премьер.
Он пригласил китайских партнеров к совместной реализации инфраструктурных проектов в регионе.