В составе Франции появится новое государство

— После более чем 10 дней переговоров избранные представители Новой Каледонии и государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония в составе республики — это ставка на доверие, — написал президент Франции в X.

Как сообщил портал Les Nouvelles Calédoniennes, делегация от Новой Каледонии и представители правительства Франции подписали 12 июля в Париже соглашение об институциональном устройстве заморской территории после 10 дней переговоров.

Соглашение предполагает предоставление гарантии «постоянного» статуса территории, пишет портал. Одними из основных принципов, представленных в документе, являются внесение основополагающего закона в конституцию Франции, создание каледонского гражданства, неотделимого от французского, расширение электората, изменение состава членов парламента страны, передача Новой Каледонии налоговых полномочий и компетенций в сфере международных отношений.

Отмечается, что идея нового референдума о самоопределении была исключена, а выборы в провинциальные органы власти могут состояться в мае или июне 2026 года. Как пишет европейское издание Politico, сделка также включает обязательства Франции по оказанию помощи в экономическом развитии и будет вынесена на голосование каледонцев и французского парламента.

Премьер-министр Франсуа Байру в X назвал соглашение «историческим». По его словам, в его рамках было создано «государство Новая Каледония» в составе национальной структуры республики, закрепленное в конституции.

Кризис в Новой Каледонии

13 мая 2024 года в административном центре Новой Каледонии — Нумеа — протесты из-за французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки. Их участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, также официально объявлено о гибели 13 человек, среди которых два служащих жандармерии.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь с визитом в Новой Каледонии, где прошли беспорядки в связи с инициативой внедрения закона о выборах, заявил, что не будет принуждать жителей Новой Каледонии к реформе голосования.