Представительство центральных французских властей в понедельник объявило, что силы правопорядка разблокировали дорогу между аэропортом и столицей тихоокеанской территории Франции, Нумеа. До полного подавления беспорядков, однако, еще далеко, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Высокая комиссия Новой Каледонии сообщает, что жандармы ликвидировали на 40-километровой дороге 76 баррикад и завалов, и что окончательно дорога будет расчищена, в том числе от сгоревших автомобилей, в ближайшие дни.

Когда аэропорт снова откроется для коммерческих рейсов, власти пока не говорят.

Тем не менее, до полного спокойствия еще далеко. Мэр столицы Нумеа Соня Лагард на выходных сказала журналистам, что Новая Каледония находится «на осадном положении».

По ее словам, участники беспорядков подожгли множество общественных зданий на архипелаге, и ситуация остается неспокойной несмотря на то, что в Новую Каледонию прибыли сотни французских полицейских.

Напомним, на тихоокеанской территории Новой Каледонии, находящейся в подчинении Франции, начались массовые беспорядки. Страна объявила режим чрезвычайного положения