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    19:00, 16 Май 2024 | GMT +6

    Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии из-за массовых беспорядков

    Новая Каледония
    Фото: кадр из видео

    На тихоокеанской территории Новой Каледонии, находящейся в подчинении Франции, начались массовые беспорядки. Страна объявила режим чрезвычайного положения, передает агентство Kazinform со ссылкой The Guardian.

    Вооруженные силы защищали два аэропорта и порт Новой Каледонии, а сотни французских полицейских направлялись на территорию Тихого океана после третьей ночи жестоких беспорядков, в результате которых погибли четыре человека.

    По данным верховного комиссара Франции Луи Ле Франка, жандармы столкнулись с около 5000 участников беспорядков в трех муниципалитетах Франции.

    К четвергу 200 человек были арестованы, 64 жандарма и полицейских получили ранения, а дорожные баррикады, возведенные протестующими, препятствовали доставке лекарств и продовольствия для населения.

    Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии, начиная с 5 утра в среду 15 мая, предоставив властям дополнительные полномочия по запрету собраний и запрету людям передвигаться по острову.

    Поводом для беспорядков стал принятый французским парламентом законопроект, который позволит гражданам Франции некаледонского происхождения, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на местных выборах.

    Новая Каледония — группа островов в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1500 км к востоку от Австралии. Острова находятся под контролем Франции с 1853 года. В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории.

    Теги:
    Франция Видео массовые беспорядки Мировые новости Тихий океан
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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