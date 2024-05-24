Макрон заявил, что не будет принуждать жителей Новой Каледонии к реформе голосования

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится с визитом в Новой Каледонии, где прошли беспорядки в связи с инициативой внедрения закона о выборах, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

После встреч с обеими сторонами конфликта - коренными канаками, добивающимися независимости, и пропарижскими лидерами - Э. Макрон изложил дорожную карту, которая, по его словам, может привести к еще одному референдуму на архипелаге.

Три предыдущих референдума, проведенных в период с 2018 по 2021 год, показали преимущество сторонников «против» независимости французской территории.

Ранее реформа голосования в Новой Каледонии уже была одобрена обеими палатами французского парламента. Следующим шагом должно было стать специальное заседание Конгресса обеих палат в городе Версале для принятия изменений в Конституции Франции, необходимых для ее реализации.

Планировалось, что это произойдет к концу июня текущего года.

Но указанные комментарии Э.Макрона в столице Новой Каледонии Нумеа свидетельствуют о том, что теперь он готов сменить тактику и выиграть больше времени для альтернативной сделки, возможно, более приемлемой для лидеров, выступающих за независимость, которые опасаются, что изменения в выборах приведут к маргинализации канакских избирателей, сообщает портал France24.

Президент Франции Э.Макрон сказал, что подведет итоги «максимум» через месяц.

Его заявления прозвучали в конце визита, нацеленного на деэскалацию самого жестокого насилия с 1980-х годов на архипелаге с населением 270 тысяч человек. В Новой Каледонии длительное время существует напряженность по вопросу независимости между канаками и поселенцами.

Новый референдум может быть посвящен новому политическому соглашению для архипелага, с которым, как надеется президент Франции, местные лидеры согласятся в ближайшие недели. Планируется, что будут демонтированы баррикады протестующих, что позволит отменить чрезвычайное положение и восстановить мир на архипелаге.