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    19:30, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Нападение на врача в Костанае: полиция прокомментировала действия своего сотрудника

    Накануне в Сети появилось видео с действиями сотрудника после нападения пациента на врача в Костанайской областной больнице. В комментариях люди возмутились действиям стража порядка. В ДП Костанайской области прокомментировали данный факт, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: polisia.kz

    В департаменте полиции Костанайской области подчеркнули, что на момент съёмки сотрудник патрульной полиции первым прибыл на место происшествия. Его главной задачей было предотвратить возможный побег подозреваемого до приезда следственно-оперативной группы и обеспечить безопасность окружающих.

    – До момента процессуального задержания полицейские не имеют права ограничивать свободу граждан, в том числе применять наручники, если лицо не оказывает сопротивления или не представляет угрозу окружающим. В данном случае подозреваемый не продолжал противоправных действий и вёл себя спокойно, – уточнили в полиции.

    После прибытия следственно-оперативной группы мужчина был задержан в порядке статьи 128 УПК РК и был водворён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

    Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

    Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

    Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

    Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.

    Ситуацию прокомментировала министра здравоохранения Акмарал Альназарова: она разместила эмоциональный пост в социальных сетях.

     

    Теги:
    Полиция Избиение Костанайская область Врачи Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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