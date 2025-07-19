Нападение на врача в Костанае: полиция прокомментировала действия своего сотрудника

В департаменте полиции Костанайской области подчеркнули, что на момент съёмки сотрудник патрульной полиции первым прибыл на место происшествия. Его главной задачей было предотвратить возможный побег подозреваемого до приезда следственно-оперативной группы и обеспечить безопасность окружающих.

– До момента процессуального задержания полицейские не имеют права ограничивать свободу граждан, в том числе применять наручники, если лицо не оказывает сопротивления или не представляет угрозу окружающим. В данном случае подозреваемый не продолжал противоправных действий и вёл себя спокойно, – уточнили в полиции.

После прибытия следственно-оперативной группы мужчина был задержан в порядке статьи 128 УПК РК и был водворён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.

Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.

Ситуацию прокомментировала министра здравоохранения Акмарал Альназарова: она разместила эмоциональный пост в социальных сетях.