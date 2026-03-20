В Семее временно ограничат движение авто на Наурыз
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Наурызу, в центральной части Семея будет введено временное ограничение движения автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Ограничения будут действовать с 21 марта (10:00) по 22 марта (22:00)
Перекрытия коснутся следующих улиц:
- ул. Кайым Мухамедханова (от ул. Шмидта до ул. Ибраева);
- ул. Абая (от пр. Шакарима до ул. Алаш Козбагарова);
- ул. Алаш Козбагарова;
- площадь Мухтара Ауэзова и прилегающие территории;
- другие участки согласно утверждённой схеме.
Общественный транспорт будет курсировать по временным схемам объезда. Перевозчикам поручено обеспечить стабильную работу маршрутов, соблюдение интервалов движения и информирование пассажиров.
