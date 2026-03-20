телерадиокомплекс президента РК
    10:52, 20 Март 2026 | GMT +5

    В Семее временно ограничат движение авто на Наурыз

    В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Наурызу, в центральной части Семея будет введено временное ограничение движения автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    закрытие дорог
    Фото: pixabay.com

    Ограничения будут действовать с 21 марта (10:00) по 22 марта (22:00)

    Перекрытия коснутся следующих улиц:

    • ул. Кайым Мухамедханова (от ул. Шмидта до ул. Ибраева);
    • ул. Абая (от пр. Шакарима до ул. Алаш Козбагарова);
    • ул. Алаш Козбагарова;
    • площадь Мухтара Ауэзова и прилегающие территории;
    • другие участки согласно утверждённой схеме.

    Общественный транспорт будет курсировать по временным схемам объезда. Перевозчикам поручено обеспечить стабильную работу маршрутов, соблюдение интервалов движения и информирование пассажиров.

    Ранее сообщалось, какие улицы перекроют на Наурыз в Кокшетау, Алматы, Шымкенте.  

    Теги:
    Семей Регионы Казахстана Наурыз Область Абай Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Автор
