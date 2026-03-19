    18:53, 18 Март 2026 | GMT +5

    Водителей предупредили о перекрытии дороги в Шымкенте

    Ограничение движение транспорта затронет центральную часть города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дорога
    Фото: АДГС

    Движение перекроют на участке от улицы Бауыржана Момышулы до улицы Айбергенова, включая площадь Аль-Фараби. Ограничения будут действовать с 16:00 часов 20 марта до полуночи 22 марта.

    — Движение транспорта на указанной территории будет ограничено. Просим водителей заранее продумать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    В ведомстве уточнили, что ограничения вводят в связи с проведением международного гастрономического фестиваля, который пройдет в Шымкенте 21 марта.

    Параллельно в управлении вынесли на общественное обсуждение новую схему движения в районе рынка автозапчастей Shymkent Tulpar в районе Туран. Здесь регулярно скапливается транспорт и возникают заторы.

    Специалисты предлагают изменить организацию движения, чтобы снизить нагрузку и упорядочить поток.

    — Мы предлагаем ввести одностороннее движение на участке улицы Бергена Исаханова от Тамерлановского шоссе до улицы Жана дала. Это позволит разгрузить участок и упорядочить движение. Решение пока не принято, поэтому нам важно мнение жителей и водителей, — пояснили в управлении.

    Проект находится на стадии обсуждения. Окончательное решение примут с учетом мнения горожан.

    Ранее Kazinform сообщал о смягчении правил оплаты проезда по платным дорогам. Изменения направлены на снижение количества штрафов за просрочку платежей и упрощение системы для водителей.

    Татьяна Корякина
