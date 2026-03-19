Водителей предупредили о перекрытии дороги в Шымкенте

Движение перекроют на участке от улицы Бауыржана Момышулы до улицы Айбергенова, включая площадь Аль-Фараби. Ограничения будут действовать с 16:00 часов 20 марта до полуночи 22 марта.

— Движение транспорта на указанной территории будет ограничено. Просим водителей заранее продумать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводят в связи с проведением международного гастрономического фестиваля, который пройдет в Шымкенте 21 марта.

Параллельно в управлении вынесли на общественное обсуждение новую схему движения в районе рынка автозапчастей Shymkent Tulpar в районе Туран. Здесь регулярно скапливается транспорт и возникают заторы.

Специалисты предлагают изменить организацию движения, чтобы снизить нагрузку и упорядочить поток.

— Мы предлагаем ввести одностороннее движение на участке улицы Бергена Исаханова от Тамерлановского шоссе до улицы Жана дала. Это позволит разгрузить участок и упорядочить движение. Решение пока не принято, поэтому нам важно мнение жителей и водителей, — пояснили в управлении.

Проект находится на стадии обсуждения. Окончательное решение примут с учетом мнения горожан.

