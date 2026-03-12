Наурыз за 314 млн тенге: власти Шымкента объяснили расходы на праздник

Изначально на проведение мероприятий в Наурызу предусматривали 322 млн тенге. Однако победитель тендера предложил более низкую цену.

По словам руководителя городского управления культуры, развития языков и архивов Бауыржана Орынтаева, в сфере организации крупных мероприятий работает ограниченное число компаний. В конкурсе участвовали несколько организаций. Победителем стала алматинская компания NS Group, предложившая стоимость в 314 млн тенге.

Десять дней Наурыза

Празднование не ограничится одним днем. Программа «Наурызнама» пройдет с 14 по 24 марта, и подрядчик будет отвечать за организацию культурных событий почти две недели. Торжества развернутся на шести площадках города. Основные события запланированы на площади Аль-Фараби, Арбате, в парках Наурыз, Алатау и других городских локациях.

Власти объясняют такое решение масштабом города.

— В Шымкенте проживает более 1,3 миллиона человек. Кроме того, приезжают гости из Туркестанской области и туристы. Мы не можем собрать всех на одной площади, которая вмещает максимум 40–50 тысяч человек. Поэтому распределяем мероприятия по нескольким площадкам, — заявил заместитель акима Сарсен Куранбек.

По его словам, проведение праздника одновременно на нескольких площадках требует больше специалистов.

— Если мероприятие проходит в одном месте, достаточно одной команды. Но когда площадок пять или шесть, нужны несколько режиссеров, звукооператоров, светотехников и электриков, — пояснил он.

Гастрофестиваль и шоу

Одним из центральных событий станет международный гастрономический фестиваль, который пройдет 21 марта. В Шымкент приедут десять шеф-поваров из Швейцарии, Бельгии, России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Франции, Турции, Сербии и Грузии. Свои блюда представят около 50 городских ресторанов и кафе.

Иностранные повара проведут кулинарные шоу и представят национальные блюда своих стран. Также они вместе приготовят традиционное праздничное блюдо Наурыз коже. В рамках фестиваля пройдет конкурс среди местных шеф-поваров. Жюри выберет лучший Наурыз коже, плов, кебаб и самсу.

Гостей также ждут концерт, мотошоу, выставка 15 спортивных автомобилей, выступления уличных танцоров, цирковое шоу и представления ходулистов.

На Арбате пройдет выставка национальных ремесел, в которой примут участие около 30 мастеров.

— Фестиваль должен подчеркнуть атмосферу Наурыза и показать туристический потенциал Шымкента, — отметил Сарсен Куранбек.

Наурыз входит в календарь главных туристических событий Казахстана. Весенний сезон откроют культурные мероприятия по всей стране. Одним из первых станет праздник «Амал келді — жыл келді» в Мангистауской области 13 марта. Центральным событием станет зажжение Огня Единства, символизирующего начало нового жизненного цикла и общественного сплочения.