телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 20 Март 2026 | GMT +5

    Какие улицы перекроют на Наурыз в Кокшетау

    Жителей и гостей областного центра предупредили, какие из центральных улиц Кокшетау будут перекрыты во время празднования Наурыза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кокшетау
    Кадр из видео

    Начальник управления полиции Кокшетау Нурлыжан Актанов поздравил жителей и гостей областного центра с наступающим Наурызом и отметил: в связи с празднованием праздника и проведением культурно-массовых спортивных и торжественных мероприятий, с 19 марта с 07:00 часов до 21 марта до окончания мероприятия на территории города вводятся временные ограничения движения транспорта.

    — В частности, движение будет перекрыто по улице Жагалау 19 марта с 07:00 часов — от пересечения Жунусова до улицы Кенесары, до пересечения улиц Кенесары — Ауэзова. С 22 марта движение будет перекрыто по улице Жагалау с 07:00 часов: от пересечения Назарбаева до улицы Кенесары. Дополнительно, 22 марта с 07:00 часов до окончания праздничных мероприятий будет введено ограничение движения по улице Абая от пересечения Назарбаева, до пересечения Темирбекова, — поделился информацией спикер.

    Подобные меры принимаются исключительно для обеспечения общественной безопасности, свободного и безопасного передвижения пешеходов, а также для создания комфортных условий во время праздничных мероприятий.

    Напомним, ранее сообщалось, что на Наурыз в Кокшетау тысяча мужчин и рекордсмен Гиннесса Сергей Цырульников исполнят қара жорға.

    Оксана Матасова
