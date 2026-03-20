Какие улицы перекроют на Наурыз в Кокшетау

Начальник управления полиции Кокшетау Нурлыжан Актанов поздравил жителей и гостей областного центра с наступающим Наурызом и отметил: в связи с празднованием праздника и проведением культурно-массовых спортивных и торжественных мероприятий, с 19 марта с 07:00 часов до 21 марта до окончания мероприятия на территории города вводятся временные ограничения движения транспорта.

— В частности, движение будет перекрыто по улице Жагалау 19 марта с 07:00 часов — от пересечения Жунусова до улицы Кенесары, до пересечения улиц Кенесары — Ауэзова. С 22 марта движение будет перекрыто по улице Жагалау с 07:00 часов: от пересечения Назарбаева до улицы Кенесары. Дополнительно, 22 марта с 07:00 часов до окончания праздничных мероприятий будет введено ограничение движения по улице Абая от пересечения Назарбаева, до пересечения Темирбекова, — поделился информацией спикер.

Подобные меры принимаются исключительно для обеспечения общественной безопасности, свободного и безопасного передвижения пешеходов, а также для создания комфортных условий во время праздничных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Наурыз в Кокшетау тысяча мужчин и рекордсмен Гиннесса Сергей Цырульников исполнят қара жорға.