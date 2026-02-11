Тысяча мужчин и рекордсмен Гиннесса исполнят қара жорға на Наурыз в Кокшетау

Празднование Наурыз мейрамы в областном центре, по словам руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Куным Уразбаевой, предполагается на двух локациях: новая набережная и площадь Абылай хана. На площади пройдет главное действие — проект «Қара жорға» с участием 1000 мужчин.

— Этот проект по масштабу подходит для подачи заявки в Книгу рекордов Казахстана. Для привлечения большего числа участников и придания резонанса данному проекту мы провели переговоры с семикратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса Сергеем Цырульниковым, который проведет 20-30-минутное показательное выступление перед началом танца — силовое шоу «Экстрим», которое включает демонстрацию уникальной физической силы и элементы силовых рекордов. Сергей Цырульников уже подтвердил свое участие. Проект заинтересовал его, и он лично примет участие в массовом танце, — поделилась Куным Уразбаева.

В Кокшетау специально для подготовки мероприятия будет организована работа 15 хореографов для обучения участников движениям танца в ДК «Достар», ДК «Кокше», Неке сарайы, Доме Дружбы и Центре долголетия. В планах использовать и актовые залы школ города. Кроме того, для рассылки в чатах будет снята видеоинструкция с движениями танца для самостоятельного изучения.

— Участникам рекомендуется прийти в национальной одежде: шапан и один из головных уборов — бөрік, тымақ или тақия. Основная идея — популяризация нематериального наследия, национальной мужской одежды и головных уборов. Также нами будут пошиты головные уборы для участников — такие, как басбайлау, — добавила собеседница.

Мероприятие продолжится на набережной «Жаңа Жағалау». На сцене и площадке перед ней развернется театрализованное представление, посвященное празднику. Гостей ждут концертная программа приглашенных звезд казахстанской эстрады, среди которых и группа «Үркер», а также выступление самодеятельных коллективов города Кокшетау.

Спортивные состязания развернутся вдоль набережной в сторону сопки Букпа. Среди дисциплин: дартс, армрестлинг, традиционные казахские игры (қошқар көтеру, асық ату, арқан тарту, жілік сындыру, бұқа тартыс), бег с мешком и гиревой спорт.

На площади Абылай хана пройдут қазақша күрес, перетягивание автомобиля и битва батыров.

Завершением праздничных мероприятий станет Open Air для молодежи города.

Напомним, в прошлом году на Наурыз в Кокшетау прошел рекордный парад 1000 женщин в кимешек, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана.