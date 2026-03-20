Еще одну улицу перекроют в Алматы на Наурыз
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Наурыз, движение легковых и общественного транспорта по улице Омарова будет временно перекрыто 20–21 марта, передает агентство Kazinform.
— Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, а также для организации праздничной инфраструктуры. Просим заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, — отметили в акимате города.
Напомним, что с 16 марта движение транспорта ограничено на улице Толе би — от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана, также в связи с проведением Наурыза.
В городе до 23 марта проходят масштабные культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Наурыза.