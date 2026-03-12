Как в Алматы отметят праздник Наурыз

В этом году праздничная программа реализуется в рамках концепции «Наурызнама» и объединит более 200 событий по всему городу.

Основные праздничные площадки Наурыза в Алматы разместятся на площади Астана, площади Абая, а также на пешеходной части проспекта Жібек жолы и улице Панфилова.

Кроме того, мероприятия пройдут во всех районах города:

Алатауский район — на территории Ледового дворца ALMATY ARENA;

Алмалинский район — Парк имени М. Ганди;

Ауэзовский район — Западное побережье озера Сайран;

Бостандыксий район — Парк Первого Президента;

Жетысуский район — Алматинский ипподром;

Медеуский район — Пешеходная аллея по улице Пушкина;

Турксибский район — Парк имени С. Сейфуллина;

Наурызбайский район — Площадь перед районным акиматом.

Основные дни празднования будут проходить 21–23 марта. В течение десяти дней для жителей и гостей города будут подготовлены концерты, театрализованные представления, выставки, встречи с деятелями культуры, а также традиционные обряды казахского народа.

Следует отметить, что главные площадки города, также площадки восьми районов будут тематически оформлены к празднику Наурыз: будет установлено множество юрт, тематические малые архитектурные формы.

14 марта — Көрісу күні (Амал мерекесі)

12:00 — торжественное открытие празднования Наурыза, концертная программа «Көктөбедегі көрісу» (Көк-төбе), где примут участие известные артисты казахстанской эстрады, такие как Мадина Садвакасова, Айгүл Қосанова, группы «Тұмар», Made in KZ, «КешYou», «Алатау серілері», также артисты театра традиционного искусства «Алатау». Жителей и гостей города Алматы в этот день ждет необычное поздравление аудиодронами. Канатная дорога до Көк-Төбе будет бесплатной с 10:00 до 15:00.

15 марта — Қайырымдылық күні

Благотворительная акция «Жақсылық жаса» — посещение Алматинского зоологического парка детьми с особыми потребностями;

Благотворительная экскурсия для детей категории СУСН в Государственном Центральном музее;

11:00 — концертная программа «Қайырымдылық күні» творческих коллективов в Центре активного долголетия «Сенім» (ЖК «Алма City», 5, ул. Алтын Орда, 6/38Б);

11:00 — благотворительный концерт «Жүрек жылуы» в социальном центре «Бақытты отбасы» (мкр. «Қалқаман-2», ул. Сыпатай батыра, 55);

12:00 — благотворительный показ спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац для детей из интернатов, детских домов и малообеспеченных и многодетных семей (Дворец школьников, пр. Достык, 124);

15:00 — благотворительный показ спектакля детской театральной студии SatsComUnity в школе-интернате для детей с инвалидностью № 2.

15:00 — благотворительный показ казахской народной сказки «Қошқар мен теке» в Республиканском государственном академическом корейском театре;

Выездной концерт солистов Государственной академической филармонии имени Жамбыла для воспитанников детского дома № 1.

Кроме того, во всех районах города будут организованы адресные благотворительные акции: помощь ветеранам, передача продуктовых корзин нуждающимся семьям.

16 марта — Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні

10:00 — музыкально-театрализованное представление, посвященное традиционным казахским обрядам: «Сүйінші сұрау», «Балаға ат қою», «Бесікке салу», «Тұсаукесер», «Беташар» (ЦИТ Наурызбайского района).

16:00 — проведение национальных игр «Аударыспақ» и игры в асык в Казахском государственном цирке.

Кроме того, во всех районах города пройдут встречи и тематические мероприятия, посвященные национальным традициям и обычаям казахского народа. Для горожан организуют мастер-классы по национальным ремеслам, демонстрацию традиционных обрядов, а также выставки-ярмарки изделий учащихся, где будут представлены элементы юрт, текстиль, ювелирные украшения и другие изделия народных ремесел.

17 наурыз — Шаңырақ

10:00 — круглый стол под названием «Отбасы құндылықтары» (Центр «Бақытты отбасы», Нуркент, 5).

11:00 — литературное ревю и поэзия «Наурыз –Ұлыстың ұлы күні» (Детская библиотека № 1).

11:00 — круглый стол «Отбасы құндылықтары», где будет беседа с родителями, ветеранами, уважаемыми аксакалами (Шыңға өрле, биікке самға, ул. Толе би, 160).

11:00 — мероприятие с участием Центра поддержки семьи «Шаңырақ» (Центр поддержки семьи, Розыбакиева, 250).

11:00 — форум для участников центра «Бақытты отбасы» Наурызбайского района (ул. Жунисова, 10).

11:00 — круглый стол под названием «Бір шаңырақ астында» (Социальный центр «Шыңға өрлеу», ул. Саги Ашимова, 206а).

12:00 — благотворительный показ для многодетных семей спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац (Дворец школьников).

18 марта — Ұлттық киім күні

10:00 — показ национальных костюмов «Ұлттық киімді дәріптеу» в Государственном архиве (Чуланова, 159).

11:00 — показ национальных костюмов «Этно-Fashion» (Alatau Creative Hub).

11:00 — Конкурс «Лучший национальный образ» (Family park, ул. Улукбек, 57А).

11:00 — конкурс «Лучший национальный образ» (Конкурс «Лучший национальный образ» среди студентов Алматинского технико-экономического колледжа путей сообщения Ауэзовский р-н, мкр Жетысу-1, дом 32в).

11:00 — этно-фольклорный вечер «Армысың, әз-Наурыз — жаңа күн!» (библиотека им. Ауэзова).

11:00 — показ национальных костюмов «Ұлттық сезім — киіммен» (проспект Райымбека, 174).

11:00 — концертная программа «Наурыз — елге нұр, жерге береке» (библиотека имени Бегалина).

Во Дворце школьников состоится выставка национальных костюмов и костюмов из спектаклей театра Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац с национальными мотивами. Также на Арбате состоится выставка национальной одежды и украшений, организованный акиматом Жетысуского района.

19 марта — Жаңару

Во всех районах города будет проходить акция по посадке деревьев.

20 — Ұлттық спорт

10:00 — Спортивное мепроприятие «Спорт — достық алаңы» (Парк Первого Президента).

10:00 — соревнования по национальным видам спорта с участием школ и совета ветеранов (парк «Гүлдер»).

10:00 — открытый городской турнир, посвящённый празднику Наурыз по тогызкумалаку (ГККП «Спортивный клуб национальных и конных видов спорта»).

10:00 — городской турнир, посвящённый празднованию Наурыза по қазақ күресі (Площадь «Астана»).

10:00 — спортивно-массовые мероприятия по проекту «Спорт –достық алаңы» (ФОК «Айнабулак»).

10:00 — «Наурыз — спорт мерекесі» (ФОК «Кемел»).

11:00 — соревнования, посвященные празднику Наурыз по асық ату, тымақ ұру, лянга, поднятие гири среди людей с ограниченными физическими возможностями г. Алматы (Центральный парк культуры и отдыха).

11:00 — спортивные игры «Спорт — достық алаңы» («Атлетическая деревня»).

Напомним, более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза.