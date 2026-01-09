В программу зимней Олимпиады включат новые дисциплины

Кроме того, в программу Игр будут включены несколько новых дисциплин, что придаст ОИ дополнительную зрелищность.

Окончательная программа соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года была представлена 20 июня 2023 года. В Италии будет разыграно всего 116 комплектов медалей, что на семь больше, чем на Играх-2022 в Пекине.

Впервые в истории на зимней Олимпиаде пройдут соревнования по ски-альпинизму. Это вид спорта, требующий повышенной выносливости и наполненный адреналином, позволяющий участникам бороться со стихией.

Ски-альпинизм официально дебютирует в программе Олимпиады именно в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования будут проводиться в трёх дисциплинах: спринт среди мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.

Кроме того, в других видах спорта были внесены изменения и корректировки программы.

Так, во фристайле состоится розыгрыш медалей в параллельном могуле среди мужчин и женщин. В санном спорте добавлены соревнования среди женских «двоек». Также женщины на ОИ-2026 смогут соревноваться в прыжках на лыжах с трамплина на большом трамплине. В программу скелетона добавлена смешанная командная гонка.

Из олимпийской программы соревнований был исключён смешанный командный параллельный слалом в горнолыжном спорте.

В ряде видов спорта были внесены изменения в формате проведения турниров. Например, в лыжных гонках дистанции для мужчин и женщин будут одинаковыми (10 км — индивидуальная гонка, 20 км — скиатлон, 50 км — масс-старт, 4×7,5 км — эстафета). Эта инициатива направлена на создание равных условий для спортсменов и предоставление им одинаковых возможностей для соревнований.

В прыжках на лыжах с трамплина в командных соревнованиях среди мужчин будет введён формат «Super Team»: команды из двух участников будут бороться за призовые места.

В лыжном двоеборье командные соревнования среди мужчин (большой трамплин + командный спринт 2×7,5 км) теперь проводятся составами из двух участников вместо прежнего формата с четырьмя атлетами.

В горнолыжном спорте индивидуальные комбинации заменены командными соревнованиями: сборные будут состоять из двух участников.

В бобслее в смешанной эстафете вместо четырёх участников в команде будет шесть (три мужчины и три женщины). Эти изменения направлены на укрепление гендерного равенства, обновление видов спорта и привлечение новой аудитории.

Зимние Олимпийские игры 2026 года станут не только крупным спортивным событием, но и важным этапом, демонстрирующим инновации, равенство и эффективное использование спортивной инфраструктуры. ОИ в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.

Команда Казахстана будет состоять не менее чем из 34 спортсменов, которые выступят в 10 видах спорта, и рассчитывает выиграть как минимум одну медаль, хотя повышенные шансы на завоевание наград есть у нескольких атлетов в таких видах спорта, как фигурное катание, шорт-трек, фристайл и конькобежный спорт.