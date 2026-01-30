В Конституции РК предлагают закрепить статус народа как носителя суверенитета

По словам Карина, предлагается уточнить норму действующей Конституции о форме государственного устройства и правления.

— Предлагается уточнить норму действующей Конституции о том, что Республика Казахстан является единым государством с президентской формой правления. В новой редакции предлагается прямо и четко закрепить, что Казахстан является унитарным государством, а форма правления — президентская республика, — сказал Карин.

Кроме того, изменения предлагается внести в статью 3 Конституции, которая определяет источник государственной власти.

— В действующей редакции Конституции в статье 3 указано, что единственным источником государственной власти является народ. Это, безусловно, является незыблемым принципом. Вместе с тем предлагается дополнить данную норму формулировкой «носитель суверенитета». В этой связи предлагается изложить статью следующим образом: единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. По нашему мнению, такая редакция обеспечит внутреннюю логическую целостность конституционного строя, — заключил госсоветник.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.