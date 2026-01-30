РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:12, 29 Январь 2026

    В Конституции РК предлагают закрепить статус народа как носителя суверенитета

    Государственный советник Ерлан Карин предложил уточнить ряд формулировок в проекте новой Конституции, касающихся формы государственного устройства и принципа суверенитета. Свои предложения он озвучил, выступая на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе, передает Kazinform.

    В Конституции РК предлагают закрепить статус народа как носителя суверенитета
    Фото: Конституционный суд РК

    По словам Карина, предлагается уточнить норму действующей Конституции о форме государственного устройства и правления.

    — Предлагается уточнить норму действующей Конституции о том, что Республика Казахстан является единым государством с президентской формой правления. В новой редакции предлагается прямо и четко закрепить, что Казахстан является унитарным государством, а форма правления — президентская республика, — сказал Карин.

    Кроме того, изменения предлагается внести в статью 3 Конституции, которая определяет источник государственной власти.

    — В действующей редакции Конституции в статье 3 указано, что единственным источником государственной власти является народ. Это, безусловно, является незыблемым принципом. Вместе с тем предлагается дополнить данную норму формулировкой «носитель суверенитета». В этой связи предлагается изложить статью следующим образом: единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. По нашему мнению, такая редакция обеспечит внутреннюю логическую целостность конституционного строя, — заключил госсоветник.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
