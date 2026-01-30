РУ
    23:26, 29 Январь 2026 | GMT +5

    В Конституции предлагают обновить используемую терминологию

    Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин отметил, что действующая Конституция нуждается в модернизации терминологического аппарата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карин
    Фото: Конституционный Суд

    По его словам, эксперты и юристы уже некоторое время поднимают вопрос об устаревшем терминологическом аппарате документа.

    Он отметил, что ранее использовавшиеся понятия, как «государственная безопасность», «телеграф», «сословная рознь» и ряд других, сегодня являются очевидными анахронизмами.

    При этом Карин подчеркнул, что никто не отрицает важную роль действующей Конституции в формировании государственности и историческом развитии Казахстана.

    — Действующая Конституция дала большой импульс прогрессу нашей страны в прошедший период, стала основой достижений, с которыми мы пришли к сегодняшнему дню, — сказал он.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.

