В Конституции предлагают обновить используемую терминологию

По его словам, эксперты и юристы уже некоторое время поднимают вопрос об устаревшем терминологическом аппарате документа.

Он отметил, что ранее использовавшиеся понятия, как «государственная безопасность», «телеграф», «сословная рознь» и ряд других, сегодня являются очевидными анахронизмами.

При этом Карин подчеркнул, что никто не отрицает важную роль действующей Конституции в формировании государственности и историческом развитии Казахстана.

— Действующая Конституция дала большой импульс прогрессу нашей страны в прошедший период, стала основой достижений, с которыми мы пришли к сегодняшнему дню, — сказал он.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.